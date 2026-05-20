В Карабахе строятся "умные" и устойчивые города — Вюсал Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан строит на освобожденных территориях "умные" и устойчивые города, основанные на современных принципах градостроительства.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов в ходе панельной дискуссии на тему «Миграция и города: рамки безопасного, инновационного и устойчивого управления» в ходе WUF13.

«После освобождения своих территорий Азербайджан дал старт одному из крупнейших проектов реконструкции и развития в регионе. Строятся новые города и населенные пункты», — сказал он.

В. Гусейнов подчеркнул, что эти города проектируются как "умные", устойчивые и инклюзивные урбанистические пространства.

Он добавил, что страна продолжит свои усилия в направлении развития сотрудничества и поддержки рамок инклюзивного управления.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.