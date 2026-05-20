Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом по инфраструктуре Группы ВБ (ФОТО)

Экономика Материалы 20 мая 2026 20:12 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) провел встречу с вице-президентом по инфраструктуре Группы Всемирного банка Валери Левков.

Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

На встрече с удовлетворением отмечались результаты успешного сотрудничества между Азербайджаном и Группой Всемирного банка. Стороны подчеркнули важность инфраструктурных проектов, реализуемых в нашей стране, с точки зрения экономического развития и устойчивой урбанизации.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о поддержке развития инфраструктуры в Азербайджане и регионе, использовании финансовых инструментов Всемирного банка для стимулирования финансирования частного сектора и возможностях сотрудничества по потенциальным проектам в сфере градостроительства. На встрече подчеркивалось, что реализация проектов, соответствующих целям устойчивого развития, внесет важный вклад в экономическое и социальное развитие региона.

