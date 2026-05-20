Для решения проблем на горных территориях должны быть сформированы специальные механизмы госуправления — представитель РФ

БАКУ /Trend/ - Для решения сложных проблем на горных территориях должны быть сформированы специальные подходы и механизмы государственного и муниципального управления.

Как сообщает Trend, об этом сказал член Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Лавриненко в своём обращении к участникам мероприятия на тему «Устойчивое развитие горных населённых пунктов», проходящего в рамках WUF13.

Он отметил, что в настоящее время в России на федеральном уровне обсуждается необходимость принятия отдельного закона о горных территориях: «Соответствующая законодательная инициатива разрабатывается Министерством экономического развития Российской Федерации. Тем не менее, уже сейчас существуют определённые правовые механизмы для стимулирования экономического и регионального развития горных территорий. С этой целью допускается создание различных зон, предусматривающих специальные льготы для инвесторов и предпринимателей».

А. Лавриненко подчеркнул, что в настоящее время в России решение проблем социально-экономического развития отдельных регионов является одним из особых направлений государственного стратегического управления: «Однако на федеральном уровне горные территории не выделяются как отдельный объект национального управления. А это означает, что развитие данных территорий обеспечивается за счёт общих механизмов, применяемых для других населённых пунктов. В стратегии пространственного развития России до 2035 года горные территории не упоминаются отдельно как объект особой поддержки государства».

По его словам, анализ региональных документов показывает, что субъекты Российской Федерации сталкиваются с аналогичными проблемами: «Одним из основных социальных факторов является слабая заселённость горных территорий и неравномерное распределение населения. Несмотря на малочисленность населения, миграция из горных регионов в более густонаселённые районы продолжается».

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.