Каждый человек несет ответственность за трансформацию города — представитель Каталонии

БАКУ /Trend/ - В процессе трансформации города каждый человек, государственные структуры и все заинтересованные стороны несут коллективную ответственность.

Как сообщает Trend, об этом заявила гендиректор по территориальному планированию, градостроительству и архитектуре правительства Каталонии (Королевство Испания) Элизабет Чиричи на мероприятии «Переосмысление культурного наследия и инклюзивное обновление городов», организованном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, когда речь заходит о трансформации города, некоторые вопросы должны иметь приоритетное значение.

«Этот процесс не должен ограничиваться только физическим обновлением, он также должен основываться на принципах социальной справедливости и инклюзивности. Социальные вопросы обязательно должны находить свое решение. В центре внимания должны быть такие сферы, как обеспечение жильем, занятость, доступ к общественным услугам и защита уязвимых групп населения. При выполнении этой работы каждый проект должен не только отвечать локальным потребностям, но и формироваться как образцовый подход, внося свой вклад в более широкое, глобальное решение городских проблем», - сказала Э. Чиричи.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.