В рамках WUF13 проходит сессия на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата"

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит сессия на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата".

Как сообщает Trend, на сессии будет рассмотрено, как финансирование борьбы с изменением климата, политические рамки и действия на местном уровне могут лучше согласовываться для поддержки устойчивого жилья, обеспечения безопасности земельных участков и устойчивых городских систем.

Особое внимание будет уделено городам Амазонии, где быстрая урбанизация сталкивается с острыми экологическими рисками, что дает ценные уроки для глобальной адаптации к изменению климата.

В динамичном и содержательном формате сессия обобщит передовой опыт в «Капсулу городских действий по борьбе с изменением климата», отражающую идеи и обязательства, которые связывают глобальные амбиции с местными реалиями.

Ожидается, что эта сессия укрепит понимание того, что жилищные и городские системы являются важнейшими отправными точками для действий по борьбе с изменением климата, основанных на реальных реалиях из непосредственного окружения. Она осветит практические пути мобилизации климатического финансирования и масштабирования устойчивых и инклюзивных жилищных решений, а также будет способствовать укреплению сотрудничества на всех уровнях управления.

Сессия также позволит обобщить идеи и обязательства, связывающие глобальные климатические процессы с действенными, ориентированными на людей городскими решениями, что внесет вклад в достижение более широких результатов WUF13.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

