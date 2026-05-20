Для устойчивого развития прибрежных городов Каспия необходима интеграция "зеленой" и "синей" инфраструктуры - ЮНЕП

БАКУ/ Trend/ - Для устойчивого развития прибрежных городов Каспийского региона необходимо интегрировать "зеленую" и "синюю" инфраструктуры, а также укреплять межгосударственное сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный координатор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) по Европе Махир Алиев в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой городской повестке дня: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного урбанистического форума, проходящего в Баку.

Он отметил, что формирование человеческих поселений вокруг водных объектов — рек, озер и морей — не случайно, и это составляет историческую основу концепции «зелено-синей связи».

По его словам, между городами, расположенными на побережье Каспийского моря, существует естественное взаимодействие, и это играет важную роль как с экологической, так и с градостроительной точки зрения.

Махир Алиев отметил, что развитие городов оказывает прямое влияние на Каспийское море, и в то же время само море влияет на города: "Рост городов, расширение инфраструктуры, увеличение промышленных и жилых зон влияют на Каспийское море. В то же время море регулирует климат, выполняет охлаждающую функцию и обеспечивает важные функции экосистем".

Он подчеркнул, что экологические проблемы в Каспийском регионе не носят исключительно локальный характер, и воздействия, поступающие из других регионов, также усложняют ситуацию. По этой причине решение вопроса требует политической воли, правовой базы и международного сотрудничества.

«Тегеранская конвенция является важным правовым механизмом, объединяющим политические обязательства пяти прибрежных государств по защите окружающей среды Каспийского моря. Эта основа позволяет трансформировать научно обоснованные подходы в политику, а политику — в конкретные планы действий», — сказал он.

Официальный представитель ЮНЕП добавил, что интегрированное управление прибрежными зонами является одним из основных направлений устойчивого развития в Каспийском регионе. По его словам, данный подход укрепляет как экологическую, так и социально-экономическую устойчивость городов.

Он отметил, что в результате изменения климата в Каспийском регионе возникают такие серьезные проблемы, как изменение уровня моря, пыльные бури, опустынивание и воздействие на биоразнообразие, и против этих рисков должны быть приняты адаптационные меры.

"Опираясь на научные знания, мы должны укреплять устойчивость как природной, так и городской инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы обеспечить здоровье, благополучие человека и устойчивую жизнь будущих поколений", — подчеркнул в своем выступлении М.Алиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.