В Баку реализуют новые проекты по развитию городской инфраструктуры и управлению отходами

БАКУ/ Trend/ - В Баку планируется реализация новых проектов, направленных на улучшение городской инфраструктуры и управление отходами.

Как сообщает Trend, об этом заявила начальник отдела сотрудничества с международными инвестиционными фондами и донорами Департамента по работе с внешними финансовыми организациями и инвестиционными фондами Министерства экономики Азербайджана Гюнель Гулиева на панельной дискуссии "Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение жизнеспособных городов и циркулярной экономики", проходящей в рамках WUF13.

Она отметила, что в 2025 году между Министерством экономики и Всемирным банком было подписано кредитное соглашение по проекту Yaşanıla bilən Bakı.

«Главная цель проекта — поддержка городской инфраструктуры, восстановление общественных пространств и улучшение жилищной инфраструктуры», — отметила она.

По словам Г. Гулиевой, одним из основных компонентов проекта является очистка трех озер вокруг Баку, включая озеро Ходжасан.

"В то же время предусмотрены важные меры в сфере твердых бытовых отходов. В этом контексте планируется строительство одного полигона на Абшероне и четырех перегрузочных станций в Гобустане, Шамахы и других районах", - добавила она.

Было отмечено, что в рамках проекта также будут предприняты шаги по очистке загрязненных территорий.

Г. Гулиева подчеркнула, что в процессе реализации проектов осуществляется тесная координация со Всемирным банком, Министерством экологии и природных ресурсов и другими партнерскими ведомствами.

По ее словам, внедрение международного опыта и определение соответствующих стандартов является одним из ключевых приоритетов в данном направлении.

"Мы тесно работаем с международными экспертами. Считаем, что строительство полигонов и перегрузочных станций создаст условия для решения проблем с управлением отходами и достижения прогресса в этой сфере", - заявила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению global-сотрудничества в области устойчивого городского развития.