Качество воздуха должно стать частью градостроительной политики - Clean Air Fund

БАКУ/ Trend/ - Качество воздуха должно стать неотъемлемой частью градостроительной политики, жилищного планирования и системы общественного здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор инициативы "Дышащие города" фонда Clean Air Fund Сесилия Вака Джонс в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой городской повестки дня: интеграция качества воздуха и "зеленой" инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что зеленые полосы Баку, созданная удобная городская среда для пешеходов и прибрежные территории произвели на нее огромное впечатление.

"Я дошла пешком от отеля до набережной. Пройдя через зеленые коридоры, я добралась до моря, и мне практически не пришлось переходить ни одной дороги. Это преимущество, которым обладают далеко не все города. Поэтому я хочу поздравить Баку", - отметила она.

Сесилия Вака Джонс подчеркнула, что проведение мероприятия, посвященного качеству воздуха, в Баку, название которого означает «город ветров», имеет особое символическое значение, так как ветер - самая ощутимая форма воздуха.

Она отметила, что первое действие в жизни человека — это вдох, и это самая фундаментальная общая черта, объединяющая всех людей.

"Прежде чем научиться говорить, ходить или есть, мы учимся дышать. Однако во многих городах мира первый вдох младенцев уже сопровождается загрязненным воздухом", — заявила исполнительный директор.

По ее словам, качество воздуха зачастую преподносится лишь как технический или экологический вопрос, хотя эта тема напрямую связана с повседневной жизнью и здоровьем людей.

«Родители думают о том, дышат ли их дети безопасным воздухом по дороге в школу. Пожилые люди беспокоятся о том, смогут ли они спокойно дышать на улице. Воздух присутствует на каждой улице, в каждом доме, в каждой школе и в теле каждого человека», — подчеркнула она.

Сесилия Вака Джонс сообщила, что в настоящее время загрязнение воздуха является одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения в мире.

«Ежегодно в мире миллионы людей теряют жизнь из-за загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха напрямую связано с такими неинфекционными заболеваниями, как болезни сердца и легких, диабет, деменция. Эта проблема вызывает больше преждевременных смертей, чем употребление табака, и считается второй основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет после недостаточного питания», — отметила она.

Она добавила, что чистый воздух — это не просто экологическое преимущество, а инструмент защиты общественного здоровья.

"Снижение уровня загрязнения воздуха помогает предотвратить приступы астмы, инсульты, сердечные заболевания, госпитализации и преждевременную смертность", — сказала спикер.

Исполнительный директор также подчеркнула важность повышения роли зеленой инфраструктуры в градостроительстве.

«В Баку я увидела, что на деревьях размещены QR-коды. Посредством этих кодов осуществляется картирование деревьев в городе. Это показатель того значения, которое придается сохранению зеленой инфраструктуры в городе», — отметила Сесилия Вака Джонс.

По ее словам, здоровый город — это не только пространство, где есть больницы и услуги, но и среда, предотвращающая заболевания людей.

"Качество воздуха должно быть неотъемлемой частью дискуссий, связанных с жилищной политикой, градостроительством, климатической устойчивостью и общественными пространствами. Потому что загрязнение воздуха не влияет на всех одинаково. Особенно уязвимы дети. Загрязнение воздуха негативно влияет не только на легкие, но и на развитие мозга детей", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.