Спорт выдвинут в качестве ключевого инструмента развития городов — Лаура Чинчилья

БАКУ /Trend/ - Интеграция спорта в городскую политику и планирование укрепляет здоровье и благополучие, вносит вклад в формирование безопасных и инклюзивных общественных пространств, а также повышает солидарность общин.

Как сообщает Trend, об этом заявила бывший Президент Коста-Рики, постоянный наблюдатель Международного олимпийского комитета при ООН Лаура Чинчилья в ходе своего выступления на тему «Спорт для городов и будущее городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что в настоящее время существующие в мире проблемы наиболее остро проявляются в самых перенаселенных городских средах. По ее словам, к 2050 году ожидается, что около 70 процентов населения мира будет проживать в городах, что еще больше усилит существующие вызовы, и поэтому важно принимать меры уже сейчас.

«Необходимы быстрые и совместные действия. Спорт уже зарекомендовал себя как низкозатратный, но высокоэффективный инструмент, ускоряющий прогресс в социальной, экономической и экологической сферах», — заявила Л. Чинчилья.

Она отметила, что данный подход основывается не просто на идее, но и неоднократно подтверждался государствами-членами в таких международных документах, как Повестка дня ООН на период до 2030 года, «Пакт во имя будущего» и Дохинская декларация, где подчеркивается роль спорта в развитии, социальной солидарности, здоровье и благополучии общин. Было также подчеркнуто, что эта политическая воля подкреплена финансовой поддержкой.

«Коалиция банков развития через спорт в рамках устойчивого развития обязалась инвестировать 10 миллиардов долларов США до 2030 года в проекты инклюзивной и устойчивой спортивной инфраструктуры и человеческого капитала на базе общин. С целью превращения этой политической воли и финансовых обязательств в реальные результаты совместно с ООН-Хабитат ведется работа по локализации Целей устойчивого развития в городах. В рамках этого определены четыре основных направления. Первое направление — интеграция спортивной политики и данных в процессы стратегического, бюджетного, пространственного планирования и планирования на основе участия. Второе направление — проведение широкомасштабных коммуникационных кампаний, информирующих население о пользе спорта и физической активности. Третье направление — укрепление потенциала местных органов власти в области планирования на основе фактических данных, оценки воздействия и разработки интегрированной спортивной политики. Четвертое направление — формирование цепочки проектов по созданию высокоэффективной спортивной инфраструктуры и развитию человеческого капитала, поддерживаемых финансированием развития», — сказала она.

Экс-президент в своем выступлении подчеркнула, что интеграция спорта в городскую политику и планирование укрепляет здоровье и благополучие, вносит вклад в формирование безопасных и инклюзивных общественных пространств, повышает солидарность общин: «В то же время этот подход приносит пользу местному бизнесу, увеличивает вовлеченность молодежи в процессы и усиливает экономическую активность. Спорт стимулирует активную мобильность, расширяет использование зеленых зон и создает условия для появления многофункциональных общинных пространств».

Она также отметила, что согласно политике «Города: спорт и инклюзивность», разработанной Фондом помощи беженцам Международного олимпийского комитета, спорт является важным инструментом интеграции перемещенных общин в городскую среду.

В завершение своего выступления Л. Чинчилья подчеркнула, что в нынешнюю эпоху особенно важно объединяться и укреплять сотрудничество.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.