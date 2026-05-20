БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане продолжается работа по совершенствованию системы управления бытовыми отходами на 2027–2030 годы.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе сессии «Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение комфортных для жизни городов и циркулярной экономики», проходящей в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в стране также создано профильное агентство по управлению отходами, а вопросы экологической устойчивости и сокращения пластикового загрязнения остаются одними из приоритетных направлений.

Керимов отметил, что ежегодно в мире производится свыше 430 миллионов тонн пластика, однако лишь около 10 процентов перерабатывается.

Он подчеркнул, что рост объемов пластиковых отходов наносит серьезный ущерб окружающей среде и способствует усилению климатических изменений. Замминистра добавил, что за последние 15 лет использование пластиковых упаковок в Азербайджане увеличилось в пять раз.

По его словам, особое значение также имеет экологическое просвещение и повышение внимания к этим вопросам в школах и университетах.

«Для ответа на глобальные вызовы необходимо уже сегодня принимать стратегические решения, ориентированные на будущее. WUF13 является важной платформой для обсуждения подобных вопросов», — добавил Вугар Керимов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.