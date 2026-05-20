Управление отходами требует перехода к циркулярной экономике - UN-Habitat

БАКУ/Trend/ - Традиционных подходов к управлению отходами уже недостаточно, и сегодня миру необходим переход к более интегрированным и инновационным решениям, основанным на принципах циркулярной экономики.

Как сообщает Trend, об этом заявила региональный директор регионального отделения UN-Habitat для Азии и Тихоокеанского региона Кадзуко Исигаки на сессии «Замыкая цикл: продвижение управления отходами на пути к циркулярной экономике», проходящей в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам Исигаки, во всем мире усиливаются попытки выйти за рамки традиционного управления отходами и перейти к более комплексным подходам, включающим развитие циркулярных систем, пересмотр производственных процессов и цепочек поставок, а также учет климатического воздействия.

“Необходимо обеспечить, чтобы ни одно сообщество, особенно находящееся в уязвимом положении, не осталось без внимания», - подчеркнула она.

Исигаки отметила, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе твердые бытовые отходы стали одной из наиболее быстрорастущих экологических проблем.

По ее словам, значительная часть отходов попадает в океан, усугубляя кризис пластикового загрязнения морской среды.

«Управление твердыми отходами - это срочная задача для защиты здоровья людей и всей экосистемы», - сказала представитель UN-Habitat.

Она добавила, что во многих странах и городах звучат призывы о поддержке в создании эффективных систем обращения с отходами. Однако, по ее мнению, важно не только совершенствовать механизмы управления отходами, но и устранять первопричины их роста.

«Мы должны сокращать объем отходов, повторно использовать и перерабатывать их, создавая новые производственные системы и формируя новые модели образа жизни», - заявила Исигаки.

Она подчеркнула, что концепция циркулярной экономики представляет собой фундаментальный сдвиг в подходах к развитию, а подобные сессии создают важную площадку для обмена опытом между международными организациями, правительствами, академическим сообществом, частным сектором и предпринимателями.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.