В переговорах с Ираном достигнут прогресс - Джей Ди Вэнс

БАКУ /Trend/ - На переговорах с Ираном удалось добиться заметного прогресса.

Как передает Trend, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме.

«Наблюдается существенный прогресс, однако работа продолжается, и в итоге соглашение либо будет достигнуто, либо нет», — сказал он.

По словам Вэнса, переговорный процесс должен проходить в закрытом формате, поскольку чрезмерная публичность может осложнить ситуацию.

«Мы продолжим эту работу. Считаю важным вести такие обсуждения в частном порядке, так как иногда раскрытие всех деталей переговоров лишь усложняет процесс», — отметил он.