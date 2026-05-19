  1. Главная
  2. В мире
  3. США

В переговорах с Ираном достигнут прогресс - Джей Ди Вэнс

США Материалы 19 мая 2026 23:26 (UTC +04:00)
В переговорах с Ираном достигнут прогресс - Джей Ди Вэнс
Фото: Википедия
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На переговорах с Ираном удалось добиться заметного прогресса.

Как передает Trend, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме.

«Наблюдается существенный прогресс, однако работа продолжается, и в итоге соглашение либо будет достигнуто, либо нет», — сказал он.

По словам Вэнса, переговорный процесс должен проходить в закрытом формате, поскольку чрезмерная публичность может осложнить ситуацию.

«Мы продолжим эту работу. Считаю важным вести такие обсуждения в частном порядке, так как иногда раскрытие всех деталей переговоров лишь усложняет процесс», — отметил он.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости