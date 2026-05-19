Энергетическая трансформация и градостроительная политика — взаимодополняющие сферы - Хасан Сувер

БАКУ /Trend/ - Сегодня энергетическая трансформация и градостроительная политика превратились в одно из основных взаимодополняющих направлений.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Хасан Сувер на «Диалоге высокого уровня по вопросам энергетики и градостроительства D-8» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, в рамках WUF13 обсуждаются не только текущие проблемы и потребности городов.

«Мы собрались здесь также для того, чтобы обсудить жилые пространства, которые оставим будущим поколениям, нашу общую устойчивость к изменениям климата и видение устойчивого развития как стран D-8. Турция оценивает D-8 не только как платформу экономического сотрудничества, но и как стратегическую платформу для укрепления экологической солидарности, "зеленого" развития и видения общего будущего», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что энергетическая трансформация и градостроительная политика теперь являются не параллельными, а взаимодополняющими сферами.

«Здания с высокой энергоэффективностью, чистые транспортные системы, инфраструктура возобновляемой энергии, технологии "умного города", "зеленая" инфраструктура и проекты устойчивого жилья являются основными факторами, формирующими города будущего», — добавил Хасан Сувер.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.