Азербайджан формирует модель для посткризисных и постконфликтных стран - Гюльшан Рзаева

БАКУ /Trend/ - Азербайджан формирует модель для посткризисных и постконфликтных стран.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель руководителя аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева на мероприятии, посвященном климатической деятельности, проходящем в рамках WUF13.

Она отметила, что Азербайджан выступает со значимым опытом по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура. Реконструкция ведется масштабно и системно.

«Азербайджан формирует модель для посткризисных и постконфликтных стран. Этот процесс реконструкции охватывает не только восстановление зданий, но и возрождение городов, общин и жизни людей, что в конечном итоге повышает общую силу региона», - сказала Г. Рзаева.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.