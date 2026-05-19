Проблема жилья уже находится в центре глобальной политики - представитель UN-Habitat

БАКУ /Trend/ - Во всех регионах мира проблема жилья, перестав быть темой, находящейся на периферии политических дискуссий, превратилась в центр политической, экономической и социальной повестки.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Отдела региональных программ UN-Habitat Патрик Калакасинла на панельной дискуссии под названием «Жильё в центре глобальных коалиций», проведённой в рамках WUF13.

«Посмотрите на глобальную экономику. Жилищные системы уже глубоко связаны с вопросами производительности, миграции, государственных финансов и устойчивости. Но что это на самом деле означает? Жильё больше не является вопросом отдельно взятого сектора или социальной сферы. Оно превращается в системную проблему. Системные же проблемы требуют подхода, основанного на коалициях», - отметил он.

Представитель UN-Habitat заявил, что если мы не решим жилищную проблему должным образом, то под серьёзный риск подпадут успешность климатических стратегий, способность городских экономик сохранять свою конкурентоспособность.

«Именно поэтому проблема жилья должна стоять в центре внимания глобальных коалиций. Это не является второстепенным вопросом», - сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.