Азербайджан стал важной платформой сотрудничества - Кристиан Менса

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал важной платформой сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил бывший секретарь Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и руководитель Департамента межправительственных связей Кристиан Менса, выступая на мероприятии под названием «Форум НПО WUF13: Глобальные партнерства и принятие решений» («WUF13 NGO Forum»).

"Мир и развитие означают устойчивое развитие человека. Усилия Азербайджана по развитию многосторонности, включая председательство в Движении неприсоединения, еще раз демонстрируют, что Азербайджан выделяется в этом отношении", - сказал К. Менса.

Он отметил, что впервые в рамках Всемирного форума городов НПО глобального Юга проводят совместное мероприятие, для чего выделен отдельный павильон.

"Это обеспечивает их участие в глобальной политике и означает усиление роли НПО в инклюзивных градостроительных процессах», - сказал К. Менса.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.