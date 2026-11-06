Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,03 доллара США, или на 0,03%, составив 106,84 доллара США за баррель.

Об этом говорится в сообщении участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 1,7 доллара США, или на 1,7%, и составила 101,60 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,005 доллара США, или на 0,1%, составив 72,945 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 0,18 доллара США, или на 0,2%, и составила 95,98 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно последним данным Trading Economics, цены на нефть марки Brent в пятницу выросли примерно до 100 долларов за баррель, однако по итогам недели они все еще могут снизиться более чем на 11%: "Рост котировок обусловлен оптимизмом относительно возможного скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке после победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Вместе с тем неопределенность сохраняется".

Отмечается, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, что потенциально может ограничить поддержку президентом США Дональдом Трампом военных действий против Ирана.

"По имеющимся сообщениям, Тегеран рассматривает предложения посредников относительно своей ядерной программы. Однако иранская сторона настаивает на снятии американской военно-морской блокады своих портов, смягчении санкций и размораживании замороженных активов до полного открытия Ормузского пролива.

Между тем с воскресенья в Персидском заливе было зафиксировано как минимум пять инцидентов, связанных с судами, что свидетельствует о сохраняющихся рисках для морских перевозок.

Вместе с тем ситуация значительно улучшилась: экспорт нефти из стран Персидского залива восстановился почти до довоенного уровня, хотя транспортные расходы по-прежнему остаются повышенными", - передает Trading Economics.