В Баку состоялся брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Как сообщает корреспондент Trend, мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

В ходе брифинга чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй представила основные итоги одного из важнейших политических событий Китая в 2026 году, а также расскажет о приоритетах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Выступая с заявлением, Лу Мэй отметила, что Китайская Народная Республика намерена расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном, уделяя особое внимание укреплению институциональных связей между Коммунистической партией Китая (КПК) и правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

По ее словам, в последние годы КПК и ПЕА регулярно проводят обмен мнениями на высоком уровне, используя различные форматы взаимодействия.

Лу Мэй также поздравила азербайджанскую сторону с успешным проведением VIII съезда ПЕА и выразила готовность Пекина расширять сотрудничество в партийной сфере.

В числе приоритетных направлений посол назвала укрепление институциональных контактов между двумя партиями, углубление обмена опытом в области партийного строительства, а также взаимное изучение подходов к государственному управлению.

По ее словам, стороны намерены продолжать обмены и взаимное обучение, чтобы расширять взаимодействие между правящими партиями и развивать двусторонние связи.

Она также подчеркнула, что Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также его председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2026–2028 годы и стремления к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

По ее словам, взаимное политическое доверие между странами продолжает укрепляться. В ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил приверженность Баку принципу "Одного Китая" и поддержку ряда глобальных инициатив председателя КНР Си Цзиньпина.

Лу Мэй отметила, что китайская сторона высоко ценит последовательную позицию Азербайджана по вопросам, затрагивающим ключевые интересы Пекина, и намерена продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а также ее право самостоятельно определять путь национального развития.

Посол подчеркнула, что обе страны, являясь государствами Глобального Юга, расширяют взаимодействие на многосторонних площадках, включая Организацию Объединенных Наций, выступая за укрепление многостороннего сотрудничества и соблюдение принципов международной справедливости.

Кроме того, Китай поддерживает председательство Азербайджана в СВМДА в 2026–2028 годах, а также его стремление присоединиться к ШОС.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг состоялся на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".