FIATA изучила возможности Среднего коридора с точки зрения экспедиторских компаний

БАКУ/Trend/ - Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA) опубликовала практическое руководство по оценке и организации грузоперевозок по мультимодальным транспортным коридорам. Первым примером применения разработанной методологии стал Средний коридор.

По информации Международного союза автомобильного транспорта (IRU), руководство предназначено для экспедиторских компаний и призвано помочь им оценивать транспортные маршруты с учетом практических условий осуществления перевозок.

В публикации отмечается, что геополитические изменения и перебои в работе стратегических торговых маршрутов привели к трансформации цепочек поставок. При этом обсуждение транспортных коридоров зачастую сосредоточено на инфраструктуре, государственной политике и инвестициях, тогда как практические аспекты организации грузоперевозок остаются менее освещенными.

Новое руководство FIATA позволяет оценивать транспортные коридоры с учетом таких факторов, как доступность провозных мощностей, надежность сроков транзита, требования к документации, операционные ограничения, устойчивость к перебоям и наличие альтернативных маршрутов.

Документ также предусматривает систему оценки транспортных коридоров по трем основным направлениям: инфраструктура и возможности транспортной сети, качество услуг в рамках коридора, а также условия упрощения торговли и нормативно-правовая среда. Отдельное внимание уделяется устойчивости транспортных маршрутов к различным нарушениям.

В качестве первого примера применения данной методологии рассматривается Средний коридор, соединяющий Азию и Европу через Каспийское море и Южный Кавказ.

Отдельный раздел руководства посвящен таможенному транзиту. В нем рассматриваются проблемы задержек на границах, оформления документов и непредсказуемости сроков доставки, с которыми сталкиваются участники международных грузоперевозок.

В рамках тематического исследования системы eTIR FIATA также рассмотрела перевозки, осуществленные в начале текущего года через Каспийское море между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Среди преимуществ eTIR для экспедиторских компаний отмечены возможность осуществления трансграничного транзита в рамках единой таможенной системы, электронный обмен таможенной информацией, сокращение бумажного документооборота и предварительное предоставление информации о грузах.

Публикация руководства стала первым этапом более масштабной инициативы FIATA по изучению мультимодальных транспортных коридоров с точки зрения экспедиторских компаний, сообщает IRU.