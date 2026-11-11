В Минздраве Азербайджана рассказали об эпидемиологической ситуации по кори

БАКУ/ Trend/ - Эпидемиологическая ситуация по кори в Азербайджане находится под контролем. Случаи заболевания регистрируются преимущественно среди непривитых детей или тех, кто не прошел полный курс вакцинации.

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что центр на постоянной основе осуществляет эпидемиологический надзор за корью, проводит расследования в очагах заболевания, берет под медицинское наблюдение лиц, контактировавших с заболевшими, а также принимает необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

"Существующая эпидемиологическая ситуация не вызывает беспокойства среди населения. Родителям рекомендуется своевременно прививать детей вакциной КПК (против кори, паротита и краснухи) в соответствии с Национальным календарем прививок и обеспечивать прохождение полного курса вакцинации", - добавили в центре.

Отметим, что в последние месяцы в ряде стран, в том числе в США, резко увеличилось число случаев заболевания корью.

В США в 2026 году количество подтвержденных случаев кори достигло 3 887, что стало самым высоким показателем с 1991 года.