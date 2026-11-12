На востоке Ливии произошел взрыв на газовом заводе, есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - На газовом заводе компании Sirte Oil Company в городе Марса-эль-Брега на востоке Ливии произошли пожар и последовавший за ним взрыв.

Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По информации корпорации, возгорание произошло в среду утром. Огонь привел к взрыву на одном из трубопроводов, предназначенных для подачи топливного газа к паровым котлам.

Аварийные службы и пожарные перекрыли подачу газа и локализовали возгорание. В целях безопасности деятельность завода была полностью приостановлена, однако сама компания продолжает работу в штатном режиме.

В корпорации подчеркнули, что инцидент не сказался на поставках газа на внутренний рынок и объемах добычи сырой нефти.