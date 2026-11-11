В Азербайджане с 2027 года введут почасовую оплату труда

БАКУ/ Trend/ - С 1 марта 2027 года в Азербайджане планируется ввести систему почасовой оплаты труда и минимальную почасовую заработную плату.

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике депутат Муса Гулиев, выступая на сегодняшнем заседании комитета, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что кроме того, с 1 апреля 2027 года заработная плата будет выплачиваться в безналичной форме через электронную систему. Также пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличат до 100 манатов, а правила выплаты компенсации за неиспользованные дни трудового отпуска изменятся.

Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, еще пять кодексов, четыре положения и 16 законов. В целом поправки в 26 законодательных актов связаны с нововведениями, предусмотренными в Трудовом кодексе. По своей сути они охватывают четыре основных направления.

По словам депутата, первое направление связано с введением системы почасовой оплаты труда.

В настоящее время в Азербайджане оплата труда осуществляется по повременной, сдельной и другим формам, а минимальная заработная плата устанавливается в месячном размере. Такой подход создает неравенство в оплате труда работников с неполной занятостью и тех, кто привлекается к краткосрочным работам.

М. Гулиев заявил, что для обеспечения минимального уровня материального благосостояния работников основным инструментом социальной политики является показатель минимальной заработной платы. Ни один работодатель не может предлагать работнику заработную плату ниже установленного в стране минимального размера.

Однако месячная минимальная заработная плата не может выступать универсальным показателем для всех режимов работы. В частности, при неполной и сезонной занятости, а также при выполнении работ, требующих заключения краткосрочных договоров, использование исключительно месячной системы минимальной оплаты приводит к неравенству и социальной несправедливости.

По словам депутата, именно поэтому во многих странах наряду с месячной заработной платой применяется почасовая система оплаты труда.

Он подчеркнул, что минимальная почасовая оплата позволит обеспечить равный и справедливый подход к оплате труда работников сельского хозяйства, общественного питания, туризма, бытового обслуживания, транспортных услуг и сферы информационных технологий.

Введение почасовой оплаты труда не только облегчит доступ к рынку труда для женщин с малолетними детьми, студентов и пенсионеров благодаря более гибкому графику работы, но и станет важным социальным инструментом легализации неформальной занятости.

Отмечается, что законопроект предусматривает, что минимальный размер почасовой заработной платы не может быть ниже суммы, приходящейся на один час при расчете исходя из минимальной месячной заработной платы. Перечень видов экономической деятельности, в которых будет применяться почасовая система оплаты труда, определит Кабинет министров.

Предусматривается, что почасовая система оплаты труда будет применяться в случаях, когда трудовой договор заключается на срок менее одного месяца либо продолжительность еженедельного рабочего времени не превышает 20 часов.

М. Гулиев заявил, что введение минимальной почасовой оплаты труда будет способствовать формированию более гибкого и социально справедливого механизма оплаты, защите трудовых прав работников и повышению прозрачности трудовых отношений.

Второе направление предлагаемых изменений связано с цифровизацией выплат заработной платы.

По словам депутата, цифровизация выплат представляет собой систему правил, обеспечивающих соблюдение требований законодательства при регулировании трудовых отношений, правильное начисление заработной платы и ее своевременную выплату, а также перевод всех соответствующих процессов в цифровой формат.

В рамках этой системы в электронном виде будут фиксироваться сведения о том, сколько времени отработал сотрудник, сколько часов он затратил на выполнение работы, какую заработную плату заработал и какая сумма была ему выплачена. Заработная плата и другие выплаты будут перечисляться через электронную систему на счет в выбранном работником банке.

М. Гулиев подчеркнул, что цифровизация выплат заработной платы одновременно станет механизмом контроля. Она позволит государственным органам усилить надзор за тем, чтобы работодатели выплачивали заработную плату в полном объеме и своевременно.

Это создаст условия для своевременного выявления и устранения таких нарушений, как неправильное начисление заработной платы, задержка выплат, их занижение и сокрытие.

Депутат заявил, что после принятия предлагаемых изменений выплата заработной платы будет полностью переведена в электронный формат, а нагрузка на работодателей, связанная с учетом, начислением и выплатой зарплат, сократится.

В то же время отпадет необходимость в представлении работодателями налоговым органам деклараций по подоходному налогу, взносам на социальное страхование, страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию в части, касающейся заработной платы. Квартальные декларации будут заменены ежемесячными данными, а также будет создан механизм электронного контроля за выплатами.

Кроме того, усилится борьба с неформальной занятостью, а поступление обязательных государственных взносов на социальное страхование на индивидуальные счета граждан в системе социального страхования и пенсионного обеспечения будет осуществляться автоматически.

Также станет возможным автоматическое исчисление среднемесячной заработной платы при расчете командировочных, отпускных выплат и пособий в связи с временной утратой трудоспособности. Кроме того, граждане получат более широкие возможности для доступа к истории своих доходов.

Третье направление законопроекта касается регулирования права на получение пособия по уходу за ребенком.

М. Гулиев отметил, что установление в Законе "О социальном страховании" требования о наличии не менее шести месяцев страхового стажа для назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет обусловливает необходимость внесения соответствующих изменений и в другие законодательные акты.

По его словам, предлагаемые поправки направлены на усиление социальной защиты семей, в первую очередь родителей, имеющих малолетних детей.

Так, используемое до настоящего времени в законодательстве понятие "частично оплачиваемый социальный отпуск" будет заменено понятием "социальный отпуск по уходу за ребенком".

Депутат заявил, что речь идет не просто о смене названия. Формулировка "частично оплачиваемый" выдвигала на первый план небольшой размер выплаты, а не назначение самого отпуска. Новое понятие отражает его основную цель - обеспечение права на уход за ребенком.

М. Гулиев обратил внимание, что одним из важнейших изменений станет назначение и выплата пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в качестве пособий по социальному страхованию в соответствии с Законом "О социальном страховании".

Таким образом, эти выплаты будут напрямую связаны с уплаченными застрахованным лицом взносами на социальное страхование и включены в единую систему социального страхования.

Аналогичный подход будет применяться в законодательных актах, регулирующих статус военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и работников дипломатической службы, а также в сферах образования и здравоохранения. В результате для всех родителей, независимо от сферы их занятости, будут предусмотрены единые понятия и гарантии.

Депутат добавил, что пособие, которое в настоящее время выплачивается на детей в возрасте до полутора лет в размере 44 манатов, а на детей от полутора до трех лет - в размере 28 манатов, увеличат до 100 манатов.

Он также сообщил, что еще одно предлагаемое изменение в Закон "О социальном страховании" направлено на поддержку предпринимательства в Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно законопроекту, обязательные государственные взносы на социальное страхование, уплачиваемые страхователями негосударственного сектора, являющимися резидентами Нахчыванской Автономной Республики, до 1 января 2036 года будут полностью субсидироваться за счет государственного бюджета.

Льгота не будет распространяться на нефтегазовую отрасль, финансовый сектор, грузовые автомобильные перевозки, а также подрядчиков, предоставляющих товары и услуги за счет государственного бюджета. При этом подрядчики-резиденты, осуществляющие производственную деятельность в автономной республике, смогут воспользоваться данной льготой.

По словам М. Гулиева, это долгосрочный и предсказуемый механизм поддержки, который будет стимулировать создание новых рабочих мест в Нахчыване, увеличение официальной занятости и развитие местного производства. Предусматривается, что данное положение вступит в силу с 1 января 2027 года.

Четвертое направление законопроекта связано с обеспечением права работников на трудовой отпуск.

Депутат отметил, что на практике встречаются случаи, когда работники годами не используют отпуск, в результате чего неиспользованные дни накапливаются, а впоследствии возникают споры относительно их дальнейшей судьбы. Предлагаемые изменения направлены на системное решение этой проблемы.

Так, положение Трудового кодекса, регулирующее перенос отпуска на другое время, будет изложено в новой редакции с четким определением всех случаев такого переноса.

Отпуск можно будет перенести в случае болезни работника, его совпадения с социальным отпуском, направления сотрудника в командировку, а также при возникновении производственной необходимости - исключительно с согласия работника. Кроме того, перенос будет возможен в период военного положения при выполнении мобилизационных задач, а также по взаимному согласию сторон.

Присоединение части неиспользованного отпуска к отпуску следующего года также будет возможно только по соглашению сторон.

М. Гулиев заявил, что в вопросе выплаты компенсаций устанавливаются два основных принципа.

Во-первых, за неиспользованные дни отпуска, которые не были перенесены на следующий год, будет выплачиваться компенсация на основании письменного или электронного заявления работника. Таким образом, эти дни не будут утрачены.

Второе важное изменение заключается в запрете замены денежной компенсацией установленной законом минимальной продолжительности отпуска в размере 21 календарного дня. Такая замена будет возможна только при расторжении трудового договора.

"Иными словами, право работника на отдых не превращается в товар, который можно купить или продать за деньги, а время, необходимое человеку для здоровья и семьи, остается защищенным", - заявил М. Гулиев.

По его словам, при расторжении трудового договора компенсация теперь будет выплачиваться не только за основной, но и за дополнительные отпуска. Аналогичные правила также распространятся на лиц, проходящих службу в таможенных, налоговых органах и органах внутренних дел.

Депутат отметил, что для обеспечения справедливого перехода в законопроект включено специальное положение. Так, запрет на замену денежной компенсацией минимальной продолжительности отпуска не будет распространяться на отработанные годы, завершившиеся до вступления закона в силу. Тем самым будут защищены права, уже приобретенные работниками.

М. Гулиев сообщил, что положения законопроекта будут вступать в силу поэтапно. Это позволит как работодателям, так и государственным органам подготовиться к новым правилам.

Так, правила предоставления отпусков и выплаты компенсаций вступят в силу со дня опубликования закона. Положения о социальном отпуске по уходу за ребенком и соответствующих пособиях, а также субсидировании в Нахчыване начнут действовать с 1 января 2027 года. Почасовая оплата труда и минимальная почасовая заработная плата будут введены с 1 марта 2027 года, а безналичная выплата заработной платы через электронную систему - с 1 апреля 2027 года.

Депутат подчеркнул, что основная цель представленного им законопроекта заключается в приведении трудового законодательства в соответствие с реалиями современного рынка труда и более надежной защите прав работников.

"Почасовая оплата труда позволяет официально оформлять краткосрочную занятость, безналичные выплаты делают заработную плату прозрачной, пособие по уходу за ребенком обеспечивает полноценное включение семей в систему социального страхования, а правила предоставления отпусков защищают право работника на отдых", - заявил он.

М. Гулиев отметил, что главная цель всех изменений - обеспечение официальной, застрахованной и защищенной занятости работников. Это напрямую служит достижению одной из основных приоритетных целей социальной политики Президента Ильхама Алиева - повышению благосостояния граждан.

Он призвал депутатов поддержать законопроект.

Предлагаются также изменения в законодательство о государственной пошлине

Муса Гулиев также представил другой законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон "О государственной пошлине" и ряд других законодательных актов.

Он сообщил, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере регулирования государственных пошлин, систематизацию действующих норм в рамках единой правовой системы, уточнение льгот при оплате отдельных государственных услуг и упрощение административных процедур.

По словам депутата, предусматривается внесение соответствующих изменений в Гражданский процессуальный и Миграционный кодексы, а также в другие кодексы и 18 законов. Основная цель заключается в том, чтобы случаи уплаты государственных пошлин и освобождения от них регулировались единым источником - Законом "О государственной пошлине".

Он отметил, что первое важное направление изменений связано с систематизацией случаев освобождения от государственных пошлин.

В настоящее время нормы об освобождении от государственных пошлин содержатся в различных законодательных актах. Это может приводить к дублированию правовых норм и определенным трудностям при их применении.

Согласно законопроекту, положения об освобождении от государственных пошлин семей шехидов, беженцев и вынужденных переселенцев, детей, лишенных родительской опеки, а также других социальных групп будут исключены из соответствующих законов и централизованы в Законе "О государственной пошлине".

Такой подход обеспечит единообразие правового регулирования и облегчит гражданам определение своих прав на получение льгот.

В частности, вопрос освобождения семей шехидов от государственных пошлин за совершение нотариальных действий также будет регулироваться единым законом.

По словам депутата, второе направление касается освобождения граждан от дополнительных платежей за отдельные государственные услуги.

Так, в случае обнаружения ошибок в данных, указанных в удостоверении личности, содержащихся в его электронном носителе или государственных информационных системах, за исправление таких ошибок государственная пошлина взиматься не будет.

Это же правило будет распространяться на замену водительского удостоверения в связи с ошибками в указанных в нем данных. В таком случае гражданам также не придется платить государственную пошлину.

М. Гулиев заявил, что эти изменения направлены на то, чтобы граждане не несли дополнительную финансовую нагрузку из-за технических ошибок, не зависящих от них.

Еще одно важное нововведение касается государственной регистрации недвижимого имущества.

Так, государственная пошлина не будет взиматься за выдачу соответствующих выписок и технических документов при регистрации недвижимости на основании документов, подтверждающих права на нее и выданных до 6 июля 2006 года. Льгота также будет действовать в случаях изменения адреса по причинам, не зависящим от воли правообладателя, присвоения или изменения названий улиц и других территориальных единиц, а также устранения технических ошибок регистрационного органа.

Депутат отметил, что это положение особенно важно для граждан, желающих оформить права на имущество на основании старых документов.

Он сообщил, что третье направление связано с уточнением льгот для лиц, нуждающихся в социальной защите.

В законопроекте отдельно предусматривается освобождение вынужденных переселенцев от государственной пошлины при прохождении технического осмотра личных легковых автомобилей, приобретенных ими на праве собственности до 1 июня 1994 года. Льгота также будет распространяться на замену свидетельств о регистрации транспортных средств, государственных номерных знаков и водительских удостоверений на эти автомобили.

Кроме того, не потребуется уплачивать государственную пошлину за выдачу разрешения на временное проживание на определенных основаниях, предусмотренных Миграционным кодексом.

М. Гулиев заявил, что четвертое направление связано с совершенствованием государственных услуг и административных процедур.

По его словам, законопроект предусматривает уплату государственных пошлин посредством информационной системы органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, уточняются законодательные нормы в таких сферах, как государственная регистрация юридических лиц, нотариальная деятельность, миграция, судебное производство и другие области. Некоторые дублирующие положения будут отменены.

К числу важных нововведений также относится освобождение частных партнеров от государственных пошлин в предусмотренных случаях, когда в рамках государственно-частного партнерства предоставляется государственная гарантия.

Депутат сообщил, что пятое направление касается пересмотра размеров некоторых государственных пошлин.

Так, согласно законопроекту, предлагается увеличить размер государственной пошлины за выдачу государственного ветеринарного паспорта с 20 до 30 манатов, а размер пошлины за другую услугу снизить с 4 до 2 манатов. Наряду с этим предусматривается отмена двух положений Закона "О государственной пошлине".

М. Гулиев заявил, что для оценки применения этих изменений в отношении конкретных услуг и их финансового воздействия на граждан необходимо учитывать содержание соответствующих услуг и действующие тарифы.

Он подчеркнул, что в целом представленный законопроект имеет важное значение с точки зрения приведения правового регулирования государственных пошлин к единой системе, сохранения и уточнения социальных льгот, освобождения граждан от дополнительных платежей за технические ошибки, а также совершенствования административных процедур при предоставлении государственных услуг.

"Эти изменения будут способствовать повышению доступности государственных услуг, росту удовлетворенности граждан и укреплению правовой определенности в законодательстве", - заявил депутат.

Он также выразил мнение, что законопроект, касающийся государственных пошлин, целесообразно принять.