В Ходжавендском районе трактор подорвался на мине, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ – 11 ноября вблизи села Гырмызыбазар Ходжавендского района трактор, которым управлял житель Бардинского района Искендер Адиль оглу Исмаилов, 1984 года рождения, подорвался на противотанковой мине.

Согласно информации Агентства Азербайджана по разминированию, в результате происшествия Искендер Исмаилов получил различные телесные повреждения.

По факту произошедшего прокуратура Ходжавендского района проводит расследование.

Агентство по разминированию, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура еще раз призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не заходить на незнакомые участки и не проникать на участки, где проводятся работы по установке ограждений.