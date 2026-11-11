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В Ходжавендском районе трактор подорвался на мине, есть пострадавший

Происшествия Новость 11 ноября 2026 14:51 (UTC +04:00)
В Ходжавендском районе трактор подорвался на мине, есть пострадавший
Фото: Azerbaijan National Agency for Mine Action
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ – 11 ноября вблизи села Гырмызыбазар Ходжавендского района трактор, которым управлял житель Бардинского района Искендер Адиль оглу Исмаилов, 1984 года рождения, подорвался на противотанковой мине.

Согласно информации Агентства Азербайджана по разминированию, в результате происшествия Искендер Исмаилов получил различные телесные повреждения.

По факту произошедшего прокуратура Ходжавендского района проводит расследование.

Агентство по разминированию, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура еще раз призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не заходить на незнакомые участки и не проникать на участки, где проводятся работы по установке ограждений.

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