Профицит госбюджета Азербайджана достиг ₼4,8 млрд

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 33 миллиарда 569,6 миллиона манатов, а расходы - 28 миллиардов 761,4 миллиона манатов. Таким образом, профицит государственного бюджета достиг 4 миллиардов 808,2 миллиона манатов.

Как говорится в информации Государственного комитета статистики Азербайджана, за отчетный период доходы государственного бюджета в номинальном выражении увеличились на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в январе-сентябре 2026 года годовой темп роста доходов составлял 0,6 процента. Таким образом, по итогам октября темп роста доходов бюджета ускорился на 1,5 процентного пункта.

Рост наблюдался и в расходной части государственного бюджета. Так, в январе-октябре расходы бюджета в номинальном выражении увеличились на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-сентябре этот показатель составлял 2,8 процента. Таким образом, годовой темп роста расходов ускорился на 1 процентный пункт.

Профицит в размере 4,8 миллиарда манатов, образовавшийся в результате превышения доходов бюджета над расходами, свидетельствует о положительном сальдо государственного бюджета за отчетный период.

Еще одним важным показателем финансовой устойчивости государства являются стратегические валютные резервы. По состоянию на 31 октября 2026 года они достигли 88 миллиардов 550,6 миллиона долларов США. Это на 7,3 процента больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Для сравнения: по итогам января-сентября годовой рост стратегических валютных резервов составлял 9,7 процента.

Внешний государственный долг, напротив, сократился. Так, по состоянию на 31 октября 2026 года он составил 4 миллиарда 481,2 миллиона долларов США, что на 7,7 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Для сравнения: по итогам января-сентября годовое снижение составляло 7,8 процента.

Положительная динамика также наблюдалась в сфере кредитования экономики банковским сектором и привлечения средств населения в банковскую систему.

Так, по состоянию на 30 сентября 2026 года объем кредитования экономики составил 35 миллиардов 739,4 миллиона манатов. Это на 15,1 процента больше в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По итогам января-сентября годовой рост кредитования экономики составлял 14,5 процента.

Еще более высокими темпами росли банковские вклады населения. По состоянию на отчетную дату объем вкладов физических лиц в банках достиг 18 миллиардов 840,2 миллиона манатов. Этот показатель на 19,3 процента превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Для сравнения: по итогам января-сентября годовой темп роста вкладов составлял 17,8 процента.