Главы МИД G7 обсудили расширение поставок вооружений Украине

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Париже обсудили достигнутый прогресс в вопросе поставок Украине систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Мы рассмотрели прогресс в вопросе предоставления Украине средств и систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов, дальнобойного вооружения, а также лицензий, которые позволят ей расширить возможности военного производства», — отмечается в заявлении.

Министры также заявили о намерении активизировать усилия по оказанию военной помощи Украине.

Отметим, что ранее Киев неоднократно выражал обеспокоенность нехваткой ракет для сил противовоздушной обороны.