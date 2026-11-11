В Азербайджане зафиксировано снижение добычи газового конденсата

БАКУ/Trend/ - В январе–сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 3 миллиона 343,83 тысячи тонн газового конденсата.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного комитета по статистике, этот показатель на 10 процентов меньше по сравнению с 3 миллионами 714,06 тысячи тонн, зафиксированными за аналогичный период 2025 года. Таким образом, за первые девять месяцев текущего года добыча газового конденсата сократилась на 370,23 тысячи тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период 3 миллиона 335,05 тысячи тонн добытого газового конденсата зафиксировано в качестве товарного продукта. В январе–сентябре прошлого года этот показатель составлял 3 миллиона 707,82 тысячи тонн. Это означает снижение в годовом сравнении на 10,1 процента, или на 372,77 тысячи тонн.

В то же время в январе–сентябре 2026 года было отгружено 3 миллиона 332,71 тысячи тонн газового конденсата. Остаток продукции на конец отчетного периода составил 42,21 тысячи тонн.

Таким образом, за первые девять месяцев текущего года в Азербайджане зафиксировано снижение как общей добычи, так и товарного производства газового конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, по данным министерства энергетики, в январе–сентябре 2026 года в Азербайджане в общей сложности было добыто 37,9 миллиарда кубометров газа. Из них 10,8 миллиарда кубометров пришлось на долю месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 20,6 миллиарда кубометров — "Шахдениз", 1,2 миллиарда кубометров — "Абшерон", а 5,3 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.