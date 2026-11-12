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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 ноября

Азербайджан Новость 12 ноября 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,8832 маната, 1 турецкая лира — 0,0338 маната, 100 российских рублей — 2,0549 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,8832
AUD 1,1627
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1279
CZK 0,0772
CNY 0,2549
DKK 0,2519
GEL 0,6574
HKD 0,2167
INR 0,0182
GBP 2,2541
SEK 0,1703
CHF 2,0404
ILS 0,5353
CAD 1,1921
KWD 5,4569
KZT 0,3802
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5162
MDL 0,0942
NOK 0,1777
UZS 0,0142
PKR 0,6128
PLN 0,4269
RON 0,3523
RUB 2,0549
RSD 0,016
SGD 1,3229
SAR 0,453
xdr 2,2974
TRY 0,0338
TMT 0,4857
UAH 0,0375
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