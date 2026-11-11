Счетная палата Азербайджана предложила внедрить механизм "зеленого бюджета"

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана предлагает предпринять шаги по внедрению механизма "зеленого бюджета" в процесс бюджетного планирования.

Об этом в среду заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем совместном заседании четырех комитетов Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, при подготовке заключения по проекту государственного бюджета на 2027 год Счетная палата не ограничилась анализом бюджетного пакета, а также использовала отчетность и статистические данные различных государственных органов, исследования международных организаций и результаты собственного аналитического анализа.

"Прежде всего отмечу, что при подготовке заключения мы использовали не только бюджетный пакет. Мы также изучили отчеты Кабинета министров Азербайджанской Республики, отчетность и статистические данные центральных органов исполнительной власти, Центрального банка Азербайджана и Государственного нефтяного фонда, результаты мероприятий внешнего государственного финансового контроля и аналитической работы, проведенных Счетной палатой, а также отчеты и исследования авторитетных международных организаций", - заявил В. Гюльмамедов.

Он отметил, что заключение Счетной палаты содержит оценку соответствия законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" и представленных вместе с ним документов требованиям законодательства, обоснованности и полноты прогнозов бюджетных доходов и расходов, а также дефицита бюджета. Кроме того, анализируется соответствие этих показателей основным макроэкономическим параметрам и стратегическим документам страны.

По словам председателя Палаты, большинство вопросов, отраженных в предыдущих заключениях и касающихся совершенствования управления государственными финансами, приведения его в соответствие с международной практикой, а также правильного учета бюджетных доходов и расходов, были полностью или частично учтены в бюджетном пакете на 2027 год. По итогам обсуждений с соответствующими государственными органами в процессе подготовки заключения в бюджетные документы также были внесены определенные изменения.

В. Гюльмамедов подчеркнул, что представленные документы по проекту государственного бюджета на 2027 год соответствуют требованиям закона "О бюджетной системе", в том числе принципам единства бюджетной системы и самостоятельности входящих в ее состав бюджетов. Проект подготовлен на основе единой бюджетной классификации, а работа над его составлением началась в установленные законодательством сроки.

Он сообщил, что наряду с проектом бюджета Счетной палате были представлены верхний предел расходов сводного бюджета, сведения о налоговых льготах и освобождениях от налогов, а также показатели сводного бюджета на следующие три года.

Новые подходы в бюджетно-налоговой политике

Председатель Счетной палаты отметил, что в бюджетном пакете на 2027 год расширена информация о бюджетно-налоговой политике. Вместе с тем проведенный анализ показывает необходимость дальнейшей работы по совершенствованию этого направления.

По его словам, в бюджетно-налоговой политике впервые определены среднесрочные целевые показатели по доходам. Счетная палата, учитывая требования инструментов фискальной диагностики, считает целесообразным применить аналогичный подход и в отношении расходов.

Наряду с этим в соответствующий период текущего года наблюдался значительный рост чистых финансовых активов. Основным фактором этой динамики стало увеличение активов Государственного нефтяного фонда.

"Приведение структуры и методики расчета элементов чистых финансовых активов в соответствие с передовой международной практикой может внести дополнительный вклад в эффективное управление государственными финансами", - заявил председатель Палаты.

Он также обратил внимание на то, что в пояснительной записке к законопроекту о государственном бюджете на 2027 год расширены информационные и аналитические материалы, касающиеся рисков, влияющих на фискальную устойчивость. Вместе с тем, по его мнению, необходимо продолжить работу по дальнейшему повышению качества информации о таких рисках.

Лимит резервных фондов могут увеличить до 7 процентов

В. Гюльмамедов также сообщил, что проектом государственного бюджета на 2027 год предусматривается внесение изменений в ряд законодательных актов, в том числе в закон "О бюджетной системе".

По его словам, предлагаемые изменения в статью 6.2 указанного закона предусматривают увеличение общего лимита резервных фондов государственного бюджета с 5 до 7 процентов.

Председатель Палаты отметил, что ожидания экономического роста и инфляции в следующем году, совершенствование налогового администрирования и механизмов контроля, а также формирование потенциала дополнительных доходов за счет предлагаемых законодательных изменений дают основания ожидать, что поступления в государственный бюджет значительно превысят показатель текущего года.

Он добавил, что, несмотря на прогнозируемое увеличение в следующем году средств, выделяемых из государственного бюджета Фонду обязательного медицинского страхования, дотация Нахчыванской Автономной Республике и отчисления Государственному фонду социальной защиты предусмотрены с сокращением.

Отмечается, что в проекте государственного бюджета на 2027 год объем средств по обоим резервным фондам спрогнозирован в пределах, установленных законодательством.

Счетная палата представила 35 рекомендаций

По словам В. Гюльмамедова, в заключении по проекту государственного бюджета на 2027 год Счетная палата представила в общей сложности 35 рекомендаций. Они охватывают повышение качества бюджетного планирования, укрепление фискальной прозрачности и совершенствование управления государственными финансами.

Он подчеркнул, что особое значение среди рекомендаций имеет включение в бюджетные документы прогнозов по источникам финансирования бюджетного дефицита с указанием всех компонентов и конкретных сумм.

"Считаем целесообразным предпринять шаги по внедрению механизма зеленого бюджета в процесс бюджетного планирования", - заявил В. Гюльмамедов.

Среди других рекомендаций, на которые обратил внимание председатель Палаты, - пересмотр статьи 1.1.6 закона "О бюджетной системе", содержащей определение внебюджетных операций, а также учет не только доходов, но и расходов при определении среднесрочных целевых показателей.

Кроме того, предложено создать отдельный параграф в единой бюджетной классификации для платежей по обязательному медицинскому страхованию, усовершенствовать механизм государственных заказов и перевести процесс их формирования в электронный формат.

Счетная палата также рекомендовала усовершенствовать бюджетную документацию для улучшения позиции страны в Индексе открытости бюджета, а также учесть представленные предложения по статьям 12, 16, 18 и 20 закона "О бюджетной системе".

Отметим, что заключение Счетной палаты по государственному бюджету на 2027 год охватывает оценку параметров доходов и расходов проекта бюджета, фискальных рисков, бюджетной политики и механизмов управления государственными финансами.