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Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)

Азербайджан Новость 11 ноября 2026 16:54 (UTC +04:00)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

БАКУ/ Trend/ - Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках продолжающегося в Анталье COP31.

Павильон создан на основе совместной инициативы Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда «Нулевые отходы».

Идея создания такого совместного павильона впервые возникла во время проходившего в 2024 году в Баку COP29. Организованный в рамках той конференции павильон стал одним из самых посещаемых павильонов.

В павильоне посредством фото- и видеоматериалов представлены проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в социальной, культурной, образовательной сферах, областях здравоохранения, реконструкции и восстановления, охраны окружающей среды и других направлениях.

Здесь наряду с различными материалами, касающимися деятельности обоих фондов, также демонстрируются интерактивные проекты.

Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 (ФОТО)

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