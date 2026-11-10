A-Quatro планирует развивать грузовой маршрут Китай – Узбекистан – Польша (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - A-Quatro прорабатывает запуск грузового авиасообщения между Китаем и Польшей через Узбекистан с первоначальной частотой два рейса в неделю, предусматривая создание в Ташкенте регионального центра обработки и распределения грузов, сообщили в эксклюзивном интервью Trend в компании.

Эта инициатива обсуждалась 5 ноября в Ташкенте в ходе встречи директора A-Quatro Адриана Алекснина с представителями узбекистанской авиакомпании Centrum Air. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в организации чартерных грузовых рейсов из Китая в Польшу через Узбекистан, а также варианты мультимодальных перевозок.

В A-Quatro отметили, что переговоры с Centrum Air прошли конструктивно, однако проект пока находится на стадии разработки, и окончательное коммерческое соглашение еще не заключено.

«Наша первоначальная операционная цель — два грузовых авиарейса в неделю», — сообщили в компании, добавив, что это составит около восьми рейсов в месяц.

A-Quatro самостоятельно разрабатывает логистическую концепцию и отвечает за поиск грузов в Китае, координацию перевозок через Узбекистан и организацию операций в Польше. Компания рассматривает Centrum Air в качестве потенциального стратегического авиационного партнера.

Предлагаемая модель будет опираться на уже имеющиеся возможности компании по привлечению грузов в Китае, а также предусматривать консолидацию грузов других китайских экспортеров и импортеров для формирования более широкой грузовой базы.

Пункты отправления в Китае и категории грузов

В качестве возможных пунктов отправления рассматриваются Гуанчжоу, Чэнду и Шэньчжэнь. Окончательный выбор будет зависеть от наличия грузов, их объема, концентрации поставщиков, логистических затрат и операционной эффективности, сообщили в компании.

В A-Quatro пока не установили окончательные тарифы на грузовые перевозки. Модель ценообразования будет учитывать всю логистическую цепочку, включая транспортировку грузов внутри Китая, их консолидацию в Узбекистане, вместимость воздушных судов, наземное обслуживание, таможенные процедуры и дальнейшую обработку грузов в Польше.

В компании пояснили, что точный объем грузов на один рейс будет зависеть от конфигурации воздушного судна, состава грузов и подтвержденного спроса со стороны клиентов.

В число целевых категорий грузов входят потребительские товары, электроника, текстильная продукция, одежда, грузы электронной коммерции и промышленная продукция.

Ташкент как региональный логистический хаб

В рамках предлагаемой модели Ташкент должен стать центральным пунктом консолидации и перевалки грузов. Здесь грузы из Китая смогут проходить обработку и подготовку к дальнейшей транспортировке в Польшу.

В зависимости от окончательной операционной модели логистическая цепочка может включать складирование, консолидацию грузов, координацию таможенного оформления и наземное обслуживание.

«Географическое положение Узбекистана создает возможности для развития логистической платформы, соединяющей китайских поставщиков с европейскими рынками», — отметили в A-Quatro.

Компания также рассматривает мультимодальную модель, предполагающую сочетание автомобильных и воздушных перевозок из Китая в Узбекистан. Автомобильный транспорт может использоваться для консолидации грузов из различных промышленных центров Китая, тогда как авиаперевозки будут предназначены для доставки в Европу грузов, требующих сокращенных сроков транспортировки.

«Объединяя эти варианты, мы можем разработать гибкую логистическую модель, которая позволит сбалансировать транспортные расходы, сроки доставки и операционную надежность», — сообщили в компании.

В A-Quatro добавили, что предлагаемая инициатива является частью более масштабных усилий по развитию международных грузовых перевозок через один из аэропортов Польши с использованием существующей инфраструктуры для привлечения дополнительных грузовых операторов и международного бизнеса.

Компания намерена создать интегрированную логистическую цепочку, которая объединит китайских производителей и поставщиков, транспортные сети Центральной Азии и европейские рынки. Проект планируется развивать поэтапно, с возможностью увеличения частоты рейсов и грузовых мощностей по мере роста спроса.