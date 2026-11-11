В ООН принята резолюция Азербайджана по без вести пропавшим лицам

БАКУ /Trend/ - 10 ноября в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на 41-м пленарном заседании Третьего комитета (по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры) консенсусом была принята инициированная Азербайджаном резолюция № A/C.3/81/L.24 под названием «Без вести пропавшие лица». К резолюции в качестве соавторов присоединились 63 государства-члена, представляющие различные регионы.

Согласно информации МИД Азербайджана, эта инициатива, впервые выдвинутая Азербайджаном в 2002 году на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи и продолжаемая на протяжении долгих лет, еще раз подтверждает обязательства в отношении без вести пропавших лиц, закрепленные в международном гуманитарном праве, а также, при соответствующих обстоятельствах, дополняемые международным правом в области прав человека.

В резолюции подчеркивается призыв к государствам, являющимся сторонами вооруженного конфликта, принять все необходимые меры с целью предотвращения пропажи лиц без вести и установления судьбы пропавших без вести. В то же время напоминается, что случаи, связанные с без вести пропавшими лицами, сопряжены с деяниями, составляющими преступление, и подчеркивается важность того, чтобы был положен конец безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека в отношении без вести пропавших лиц.

В резолюции государства призываются к сотрудничеству в решении вопросов, связанных с без вести пропавшими лицами, в том числе путем установления, картирования и сохранения мест захоронения. В этом контексте в резолюции впервые содержится прямое упоминание индивидуальных, коллективных и массовых захоронений. Также в резолюцию включены новые положения, подчеркивающие важность решения вопроса о без вести пропавших лицах в контексте процессов мира и миростроительства, а также способствующие интеграции этого вопроса в указанные процессы с целью установления их судьбы.

В резолюции выражается обеспокоенность тем, что мины, другие взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства препятствуют усилиям по установлению местонахождения без вести пропавших лиц.

Кроме того, генсеку ООН адресован запрос о представлении Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее всеобъемлющего доклада о выполнении резолюции.

В резолюции содержится просьба созвать с участием соответствующих структур ООН и наблюдателей Генеральной Ассамблеи неформальное заседание высокого уровня Генассамблеи, выслушать на данном заседании доклад генерального секретаря ООН с последующим проведением интерактивного диалога.

Принятие консенсусом резолюции «Без вести пропавшие лица» является сильным месседжем об общем обязательстве международного сообщества по решению этой актуальной гуманитарной проблемы.