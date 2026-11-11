ING Group прогнозирует снижение цен на нефть до $77 в 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует, что средняя цена барреля сырой нефти марки Brent на мировом рынке составит 90 долларов в 2026 году и 77 долларов в 2027 году.

Об этом говорится в прогнозах ING Group по рынку сырьевых товаров по состоянию на 10 ноября.

Согласно прогнозам, средняя цена барреля нефти марки Brent в третьем квартале 2026 года составит 91 доллар, а в четвертом квартале - 95 долларов.

В 2027 году прогнозируется постепенное снижение цен на нефть. Так, ожидается, что в первом квартале следующего года средняя цена барреля нефти марки Brent составит 85 долларов, во втором квартале - 78 долларов, в третьем квартале - 75 долларов, а в четвертом квартале - 70 долларов.

Таким образом, ING Group прогнозирует среднегодовую цену нефти в 2027 году на уровне 77 долларов за баррель. Это на 13 долларов, или примерно на 14,4 процента, ниже ожидаемого показателя за 2026 год, который составляет 90 долларов.

Снижение цен прогнозируется и на рынке природного газа. По оценке ING Group, средняя цена фьючерсов на природный газ на нидерландском хабе TTF, являющемся одним из основных ценовых ориентиров европейского рынка природного газа, составит 60 евро за мегаватт-час в 2026 году и 48 евро за мегаватт-час в 2027 году.

Согласно квартальным прогнозам, цена газа на хабе TTF в третьем квартале 2026 года составит 64 евро за мегаватт-час, а в четвертом квартале - 90 евро.

В 2027 году, как ожидается, этот показатель снизится до 75 евро за мегаватт-час в первом квартале, 45 евро - во втором квартале, 37 евро - в третьем квартале и 35 евро - в четвертом квартале.

Таким образом, согласно прогнозам ING Group, в 2027 году средние цены как на нефть, так и на природный газ будут ниже, чем в предыдущем году.