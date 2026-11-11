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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии

Политика Новость 11 ноября 2026 11:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.

В письме, опубликованном на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана, говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему дружественному народу, желаю выздоровления пострадавшим".

Отметим, что вблизи города Ямбол в Болгарии на автомагистрали "Тракия" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием десятков автомобилей.

Согласно последнему заявлению Министерства внутренних дел Болгарии, в ДТП попали в общей сложности 86 транспортных средств. Авария произошла в условиях густого тумана и резкого ухудшения видимости.

В результате происшествия 12 человек погибли, еще 51 получил ранения. Состояние 13 пострадавших оценивается как тяжелое.

В связи с трагедией 11 ноября в Болгарии объявлен день траура.

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