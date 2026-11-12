Производство жидких углеводородов природного газа в Иране увеличилось на 1,3%

БАКУ /Trend/ - В 2025 году производство жидких углеводородов природного газа (Natural Gas Liquids, NGL) в Иране увеличилось на 1,3 процента по сравнению с 2024 годом.

Согласно исследованию Trend, основанному на статистических данных итальянской компании Eni, в 2025 году производство жидких углеводородов природного газа в Иране составило 1 миллион 328 тысяч баррелей в сутки. В 2024 году этот показатель составлял 1 миллион 311 тысяч баррелей в сутки.

В 2019 году производство NGL в Иране составляло 986 тысяч баррелей в сутки, в 2020 году - 1 миллион 41 тысячу баррелей, в 2021 году - 1 миллион 84 тысячи баррелей, в 2022 году - 1 миллион 134 тысячи баррелей, а в 2023 году - 1 миллион 311 тысяч баррелей в сутки.

По сравнению с 2019 годом производство жидких углеводородов природного газа в Иране увеличилось на 5,9 процента. В 2019 году этот показатель составлял 747 тысяч баррелей в сутки.

В мировом рейтинге Иран занимает третье место по объему производства NGL после США и Саудовской Аравии, а на Ближнем Востоке - первое. Доля Ирана в мировом производстве составляет 8,1 процента.

Вместе с тем данные Министерства нефти Ирана свидетельствуют о другой ситуации. Если ранее годовой объем добычи газа в стране составлял 297 миллиардов кубометров, то после авиаударов США и Израиля по Ирану он сократился до 242 миллиардов кубометров. Таким образом, в результате повреждения газовой инфраструктуры годовой объем добычи уменьшился на 55 миллиардов кубометров.

До указанных ударов ежегодный дефицит газа в Иране составлял 45 миллиардов кубометров. После атак этот показатель увеличился до 100 миллиардов кубометров в год.

Иран, обладающий запасами газа объемом около 34 триллионов кубометров, занимает второе место в мире по величине газовых запасов. В настоящее время в стране действуют 22 газовых месторождения, на которых ежедневно добывается 1,1 миллиарда кубометров богатого газа.