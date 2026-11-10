Портфель бизнес-кредитов банков в Азербайджане превысил 18 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Портфель бизнес-кредитов банков в Азербайджане на 30 сентября 2026 года составил 18 миллиардов 440 миллионов манатов.

Согласно расчетам Trend на основе статистического бюллетеня Центрального банка Азербайджана за сентябрь 2026 года, это на 617,1 миллиона манатов, или на 3,5 процента больше по сравнению с концом августа. На 31 августа портфель бизнес-кредитов банков находился на уровне 17 миллиардов 822,9 миллиона манатов.

В целом с начала 2026 года портфель бизнес-кредитов банков вырос на 2 миллиарда 491,1 миллиона манатов, или на 15,6 процента. На 31 января 2026 года этот показатель составлял 15 миллиардов 948,9 миллиона манатов.

В годовом сравнении также зафиксирован значительный рост бизнес-кредитования. Так, портфель бизнес-кредитов, составлявший на 30 сентября 2025 года 15 миллиардов 544,6 миллиона манатов, за год расширился на 2 миллиарда 895,4 миллиона манатов, или на 18,6 процента.

Если взглянуть на распределение бизнес-кредитов по показателю субъектов предпринимательства, видно, что основная доля сформирована за счет субъектов крупного предпринимательства. Так, на конец отчетного периода объем кредитов, выданных субъектам крупного предпринимательства, составил 10 миллиардов 159,3 миллиона манатов. Это означает рост на 470,1 миллиона манатов, или на 4,9 процента по сравнению с 9 миллиардами 689,2 миллиона манатов на конец августа.

С начала года кредитный портфель субъектов крупного предпринимательства вырос на 1 миллиард 812,3 миллиона манатов, или на 21,7 процента. На 31 января этот показатель составлял 8 миллиардов 347 миллионов манатов.

Объем кредитов, выданных субъектам среднего предпринимательства, на конец сентября составил 2 миллиарда 354,8 миллиона манатов. Это означает рост на 4,6 миллиона манатов, или на 0,2 процента по сравнению с 2 миллиардами 350,2 миллиона манатов на конец августа. С начала года кредитный портфель субъектов среднего предпринимательства расширился на 109,2 миллиона манатов, или на 4,9 процента.

Объем кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства, на конец сентября составил 1 миллиард 835,3 миллиона манатов. По сравнению с концом августа кредитный портфель по этой категории сократился на 23,2 миллиона манатов, или на 1,2 процента. Вместе с тем с начала года в кредитном портфеле субъектов малого предпринимательства зафиксирован рост на 140,1 миллиона манатов, или на 8,3 процента.

Объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства, на 30 сентября достиг 4 миллиардов 90,7 миллиона манатов. Это на 165,7 миллиона манатов, или на 4,2 процента больше по сравнению с 3 миллиардами 925 миллионами манатов на конец августа. С начала года кредитный портфель субъектов микропредпринимательства вырос на 429,6 миллиона манатов, или на 11,7 процента.

Таким образом, в сентябре основная часть роста портфеля бизнес-кредитов пришлась на долю субъектов крупного предпринимательства. Заметное расширение зафиксировано и по микропредпринимательству. В то время как по среднему предпринимательству рост был относительно слабым, в кредитном портфеле субъектов малого предпринимательства наблюдалось ежемесячное снижение.

Отметим, что на 30 сентября 2026 года общий кредитный портфель банковского сектора Азербайджана составил 33 миллиарда 684,7 миллиона манатов. В течение сентября этот показатель вырос на 860,5 миллиона манатов, или на 2,6 процента. С начала же года общий кредитный портфель банков расширился на 3 миллиарда 621,7 миллиона манатов, или на 12 процентов. Для сравнения отметим, что за соответствующий период 2025 года рост общего кредитного портфеля с начала года составил 6,5 процента.

В структуре общего кредитного портфеля наибольшую долю с 54,7 процента имеют бизнес-кредиты. Доля потребительских кредитов составила 30,9 процента, а доля ипотечных кредитов — 14,4 процента.

В денежном выражении бизнес-кредиты составили 18 миллиардов 440 миллионов манатов, потребительские кредиты — 10 миллиардов 407,9 миллиона манатов, а ипотечные кредиты — 4 миллиарда 836,8 миллиона манатов.