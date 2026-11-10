В Азербайджане установлен лимит долговой нагрузки для поручителей по потребительским кредитам

БАКУ /Trend/ - Установлен новый лимит задолженности для лиц, выступающих поручителями по потребительским кредитам.

Как стало известно Trend, соответствующее решение, подписанное председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым 15 сентября, вступило в силу 10 ноября.

Согласно решению, если в качестве обеспечения по потребительскому кредиту выступает поручительство, коэффициент отношения долга поручителя к его доходам не должен превышать 70%.

Это означает, что отношение задолженности лица, выступающего поручителем по потребительскому кредиту, к его доходам не должно превышать 70%.

Проще говоря, ежемесячные выплаты по долговым обязательствам поручителя не должны превышать 70% его доходов. Например, если ежемесячный доход поручителя составляет 1 000 манатов, выплаты по его долгам не должны превышать 700 манатов. В противном случае такое лицо не сможет выступать в качестве поручителя.

Данное требование распространяется на кредитные требования, возникшие после 10 ноября.

Отметим, что потребительские кредиты предоставляются заемщикам, коэффициент отношения долга к доходам которых не превышает 70%, за исключением следующих случаев:

если в качестве обеспечения потребительских кредитов в национальной валюте выступают депозиты, размещенные в том же банке и принадлежащие заемщику или третьему лицу, при условии, что коэффициент отношения кредита к обеспечению не превышает 100%; если в качестве обеспечения выступают другие виды обеспечения первой группы — 90%; если в залог банка на хранение передаются драгоценные металлы (за исключением банковских металлов) — 70%;

если в качестве обеспечения потребительских кредитов в иностранной валюте выступают депозиты в иностранной валюте, размещенные в том же банке и принадлежащие заемщику или третьему лицу, либо другие виды обеспечения первой группы, при условии, что коэффициент отношения кредита к обеспечению не превышает 90%.

Совокупный объем кредитных линий по потребительским кредитам, лимит которых превышает пятикратный размер чистого дохода заемщика после уплаты налогов, не должен превышать 1% капитала первого уровня банка за вычетом соответствующих отчислений.

При расчетах учитываются все обязательства заемщика перед кредитными организациями, за исключением кредитных линий, обеспеченных вышеуказанными видами обеспечения.