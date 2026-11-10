Президент Ильхам Алиев направил Президенту Польши письмо с соболезнованиями

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому.

В письме, опубликованном на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана, отмечается:

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате кровавого инцидента в городе Кракове.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Польши, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, что 7 ноября в полдень в центре Кракова произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши открыл огонь по прохожим. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 2 иностранных гражданина, еще 15 человек получили ранения.

Открывший огонь мужчина был ранен при задержании и впоследствии скончался в больнице. В его квартире полиция обнаружила тела его родителей и сестры.

Происшествие расследуется как террористический акт. В Польше объявлен общенациональный траур.

После теракта сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали 5 человек, которые могли представлять потенциальную угрозу.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Польши Каролины Галецкой, деятельность задержанных в социальных сетях была расценена как потенциальный источник угрозы.