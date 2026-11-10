Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В письме, опубликованном на официальном интернет-сайте Президента Азербайджанской Республики, говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Мой дорогой Брат.

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир.

Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!"

Напомним, что 9 ноября на металлургическом заводе HABAŞ Demir Çelik, расположенном в микрорайоне Бозкёй района Алиага провинции Измир в Турции, произошел мощный взрыв. После взрыва на территории завода начался пожар.

Первоначально сообщалось о гибели 16 человек и ранении 13. Однако 10 ноября число погибших возросло до 17 после того, как один из пострадавших, проходивших лечение в больнице, скончался. Сообщалось, что состояние одного из пострадавших остается тяжелым.

По заявлению министра труда и социального обеспечения Турции Ведата Ышыхана, в ходе предварительного расследования было установлено, что взрыв связан с проведением плановых технических работ на заводе.

По факту происшествия прокуратурой района Менемен возбуждено уголовное дело, к расследованию привлечены четыре прокурора. В рамках следствия задержаны шесть подозреваемых.