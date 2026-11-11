EIA обновило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) прогнозирует, что среднесуточная добыча нефти и других жидких видов топлива в Азербайджане составит 550 тысяч баррелей в 2026 году и 530 тысяч баррелей в 2027 году.

Об этом говорится в ноябрьском выпуске отчета EIA "Краткосрочный прогноз развития энергетики" (Short-Term Energy Outlook).

Согласно отчету, прогнозируемые показатели свидетельствуют о снижении добычи по сравнению с 2025 годом, когда ее среднесуточный объем составлял 580 тысяч баррелей.

В таблице отчета прогнозы по добыче в Азербайджане представлены в разбивке по кварталам и годам. Так, в первом квартале 2026 года среднесуточная добыча, как ожидается, составит 560 тысяч баррелей, а во втором, третьем и четвертом кварталах - по 550 тысяч баррелей.

Таким образом, по итогам 2026 года среднесуточная добыча прогнозируется на уровне 550 тысяч баррелей, что на 30 тысяч баррелей меньше показателя 2025 года.

В 2027 году среднесуточная добыча нефти и других жидких видов топлива в Азербайджане, согласно прогнозу, сократится до 530 тысяч баррелей. Это на 20 тысяч баррелей, или примерно на 3,6 процента, меньше ожидаемого показателя 2026 года.

Согласно расчетам EIA, в первом квартале 2027 года среднесуточная добыча в Азербайджане составит 540 тысяч баррелей. Во втором квартале показатель снизится до 530 тысяч баррелей, а в третьем и четвертом кварталах - до 520 тысяч баррелей.

Таким образом, прогнозы указывают на постепенное снижение добычи в течение 2027 года. В частности, во второй половине года ожидается сокращение среднесуточного объема до 520 тысяч баррелей.

Динамика добычи по годам

В отчете EIA также представлены показатели добычи в Азербайджане за предыдущие годы и прогнозы на ближайшую перспективу.

Так, в 2025 году среднесуточная добыча нефти и других жидких видов топлива в стране оценивалась на уровне 580 тысяч баррелей. Ожидается, что в 2026 году этот показатель составит 550 тысяч баррелей, а в 2027 году - 530 тысяч баррелей.

Исходя из этих данных, в 2027 году добыча может сократиться по сравнению с 2025 годом на 50 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 8,6 процента.

Отметим, что в ноябрьском прогнозе EIA оценка среднесуточной добычи в Азербайджане на 2027 год не изменилась по сравнению с прогнозом предыдущего месяца. В октябрьском отчете ведомство также прогнозировало добычу на уровне 530 тысяч баррелей в сутки.

Показатели по региону

В отчете также представлены прогнозы по добыче нефти и других жидких видов топлива в Евразийском регионе.

Согласно оценкам EIA, совокупная среднесуточная добыча в регионе составит 13,67 миллиона баррелей в 2025 году, 13,35 миллиона баррелей в 2026 году и 13,32 миллиона баррелей в 2027 году.

Помимо Азербайджана, в отчете приводятся показатели по другим крупным странам-производителям региона - России и Казахстану.

Так, в России среднесуточная добыча, как ожидается, сократится с 10,53 миллиона баррелей в 2025 году до 10,34 миллиона баррелей в 2026 году и 10,27 миллиона баррелей в 2027 году.

В Казахстане этот показатель, согласно прогнозу, составит 2,15 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, 2,05 миллиона баррелей в 2026 году и 2,14 миллиона баррелей в 2027 году.