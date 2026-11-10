Воинской части ГПС Азербайджана вручено Боевое знамя (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В одной из воинских частей Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана под условным номером "N" состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Присутствующие почтили минутой молчания память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что вручение Боевого знамени в год шестой годовщины исторической Победы имеет особое символическое значение, а само событие является для личного состава большой честью и высокой ответственностью.

Отмечалось, что Победа, одержанная в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, благодаря героизму азербайджанских военнослужащих и единству народа, продемонстрировала всему миру мощь государства и боеспособность Вооруженных сил.

Также было отмечено, что азербайджанские пограничники внесли значительный вклад в достижение Победы, проявив профессионализм, самоотверженность и героизм в ходе военных операций.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил, что качественное выполнение приказов и поручений Верховного главнокомандующего является первостепенной обязанностью каждого военнослужащего. Он подчеркнул, что последовательно реализуются меры по обеспечению надежной охраны и обороны государственных границ, а также безопасности страны.

Эльчин Гулиев также обратил внимание на необходимость постоянного поддержания высокого уровня боевой подготовки, профессионализма и воинской дисциплины личного состава.

Затем начальник ГПС вручил руководству воинской части Боевое знамя, являющееся символом воинской чести, героизма, достоинства, преданности Родине и государству.

После церемонии в честь шестой годовщины Победы на территории воинской части с участием руководства ГПС и личного состава было высажено 15 тысяч деревьев.