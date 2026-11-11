Экономический рост в Азербайджане ускорится в 2027 г. - ING

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая группа ING Group прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана составит 3 процента в 2027 году и 2,5 процента в 2028 году.

Согласно обновленным 10 ноября экономическим прогнозам ING Group, рост ВВП Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 1,5 процента.

Согласно прогнозу, в 2027 году экономический рост в Азербайджане ускорится до 3 процентов, а в 2028 году составит 2,5 процента. Таким образом, в 2027 году ожидается ускорение экономического роста на 1,5 процентного пункта по сравнению с 2026 годом.

Квартальные прогнозы ING Group также указывают на ускорение экономического роста в Азербайджане в 2027 году. Так, рост ВВП в третьем квартале 2026 года прогнозируется на уровне 2,8 процента, а в четвертом квартале - 1,7 процента.

Ожидается, что в первом квартале 2027 года экономический рост составит 3 процента, во втором квартале - 3,5 процента, в третьем квартале - 2 процента, а в четвертом квартале - 3,5 процента.

Отметим, что в проекте бюджетного пакета на 2027 год указано, что в 2027-2030 годах среднегодовой реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана прогнозируется на уровне 3,3 процента, а ненефтегазового ВВП - 4,4 процента. Ожидается, что в этот период основным драйвером экономического роста станет ненефтегазовый сектор.

Согласно документу, при подготовке макроэкономических прогнозов учитывались динамика развития экономики страны, возможное влияние глобальных экономических процессов на экономику Азербайджана, действующие отраслевые стратегические документы, среднесрочные цели развития, проводимые реформы и параметры бюджетной политики.

Основными документами, определяющими рамки следующего стратегического периода, станут "Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственная программа по Великому возвращению".

Согласно прогнозам, представленным в проекте, номинальный ВВП Азербайджана в 2027 году составит 141 миллиард манатов. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 126,5 миллиарда манатов, в 2025 году - 129,1 миллиарда манатов, а в 2026 году ожидается на уровне 138 миллиардов манатов.

Реальный рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 2,7 процента. В 2027-2030 годах среднегодовой реальный рост ожидается на уровне 3,3 процента.

Прогнозируется, что в этот период роль ненефтегазового сектора в экономике страны еще больше усилится. Так, ожидается, что ненефтегазовый ВВП в 2027 году составит 109,1 миллиарда манатов, а темп его реального роста - 4,4 процента. Среднегодовой реальный рост этого сектора в 2027-2030 годах также прогнозируется на уровне 4,4 процента.