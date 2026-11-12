Иран продолжает работы по освоению 11-й фазы газового месторождения Южный Парс

БАКУ /Trend/ - Работы по освоению 11-й фазы газового месторождения Южный Парс, являющегося совместным месторождением Ирана и Катара (в Катаре оно называется Северный купол), продолжаются, ведется бурение 13-й скважины.

Как сообщает компания Petro Pars, об этом заявил исполнительный директор компании Хамид Реза Сегефи.

По его словам, бурение 13-й скважины на платформе B началось с целью содействия устранению дефицита газа в стране и сохранения объемов добычи. В первую очередь в течение 15 дней было завершено бурение участка скважины диаметром 32 дюйма на глубину 186 метров и участка диаметром 24 дюйма на глубину 933 метра. В настоящее время ведутся буровые работы на участке диаметром 16 дюймов на глубине 1 010 метров.

Представитель компании отметил, что при бурении 12-й скважины на платформе B 11-й фазы работы проводились под углом 65 градусов на глубину 4,4 тысячи метров. Кроме того, были выполнены перфорационные работы в пластах K1, K2, K3 и K4. Учитывая важность этой операции, для повышения точности перфорационных работ использовались петрофизические данные близнаходящихся скважин. После завершения перфорационных работ в скважину в 20 этапов было закачано 190 тысяч галлонов соляной кислоты с дополнительными добавками.

"После освоения 12 скважин на платформе B 11-й фазы газового месторождения Южный Парс потенциал добычи достиг 1 миллиарда кубических футов в сутки (примерно 28,3 миллиона кубометров). Бурение 13-й скважины находится в центре внимания в рамках продолжения программы по сохранению объемов добычи", — заявил он.

Согласно исследованию Trend на основе информации Национальной иранской нефтяной компании, несмотря на то, что в отдельные периоды на газовом месторождении Южный Парс в Иране фиксировалось снижение добычи, ее среднесуточный объем оценивается примерно в 720 миллионов кубометров. Данное месторождение играет ключевую роль в обеспечении Ирана газом. Так, около 75% поставок газа в стране обеспечивается за счет этого месторождения.

Газовое месторождение Южный Парс является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что его запасы газа составляют 51 триллион кубометров, из которых возможно извлечь 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иранская часть газового месторождения Южный Парс разделена на 24 фазы. Иран начал добычу газа на этом месторождении в 2002 году. Сообщается, что в настоящее время на этих фазах Иран добывает в общей сложности около 700 миллионов кубометров газа в сутки. По оценкам, Иран вложил в месторождение 90 миллиардов долларов. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на месторождении, принадлежит Ирану. Фазы на иранской стороне месторождения осваивались Ираном, тогда как на катарской стороне их освоением занимались преимущественно иностранные компании.

Отметим, что французская компания Total и китайская компания CNPCI отказались от участия в работах на 11-й фазе газового месторождения Южный Парс в результате санкций США против Ирана. В связи с этим работы на данной фазе были полностью переданы иранской компании Petro Pars.