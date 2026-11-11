В Кривом Роге состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В украинском городе Кривой Рог по инициативе организации «Азербайджанская диаспора» состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября — Дню Победы Азербайджана.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Украины, затем минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие заместитель председателя Военной администрации города Виктория Третяк, активисты диаспоры, преподаватели и учащиеся воскресной школы. В. Третяк выразила благодарность азербайджанскому государству и народу за политическую поддержку и гуманитарную помощь Украине, и от имени руководства города поздравила азербайджанский народ по случаю Дня Победы.

Председатель организации Кемаледдин Агаев рассказал об историческом значении Дня Победы, восстановлении территориальной целостности Азербайджана и значении этой Победы для нашего народа. Он подчеркнул, что историческая Победа, одержанная доблестной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, является символом национальной гордости и солидарности.

В рамках мероприятия был показан фильм, посвященный Дню Победы.

В завершение программы с участием активистов диаспоры был организован пробег автомобилей с флагами Азербайджана и Украины.