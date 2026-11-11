ОПЕК раскрыла данные по добыче и ценовым показателям азербайджанской нефти в октябре

БАКУ/ Trend/ - В октябре этого года суточная добыча нефти в Азербайджане составила в среднем 447 тысяч баррелей, что на 4 тысячи баррелей меньше показателя сентября.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Согласно отчету, в рамках соглашения ОПЕК+ квота суточной добычи нефти для Азербайджана на 2026 год установлена на уровне 551 тысячи баррелей. Таким образом, в октябре фактическая суточная добыча нефти в стране была на 104 тысячи баррелей ниже установленной квоты.

По данным ОПЕК, в октябре в бассейне Средиземного моря увеличился ценовой дифференциал азербайджанской нефти. Так, разница в цене нефти марки Azeri Light по сравнению с North Sea Dated выросла на 1,94 доллара за баррель по сравнению с сентябрем и достигла 13,21 доллара за баррель.

Наряду с этим в октябре ослабли ценовые дифференциалы западноафриканских марок нефти. На это повлияли низкий спрос со стороны европейских и азиатских нефтеперерабатывающих заводов, высокие транспортные расходы и увеличение объема непроданных нефтяных грузов.

Европейские переработчики отдавали предпочтение нефти с Ближнего Востока, из Северного моря и Каспийского бассейна, предлагавшейся по более выгодным ценам. Азиатские покупатели, в свою очередь, сократили закупки нефти, поставляемой на большие расстояния из Атлантического бассейна.

В отчете отмечается, что ценовой дифференциал нефти марки Bonny Light за месяц снизился на 3,04 доллара за баррель, а Forcados - на 4,50 доллара за баррель. В результате их средняя положительная разница в цене по сравнению с North Sea Dated составила 2,40 и 4,10 доллара за баррель соответственно.

Ценовой дифференциал нефти марки Cabinda ослаб на 6,14 доллара за баррель: положительная разница в 1,09 доллара за баррель в сентябре сменилась отрицательной в 5,06 доллара за баррель в октябре.

На рынке Средиземноморского бассейна в ценовых дифференциалах других марок нефти также наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, разница в цене Saharan Blend за месяц увеличилась на 1,13 доллара за баррель, достигнув положительного значения в 7,80 доллара за баррель.

В то же время ценовой дифференциал CPC Blend снизился на 2,84 доллара за баррель: положительная разница в 1,91 доллара за баррель в сентябре сменилась отрицательной в 0,93 доллара за баррель в октябре.

По оценке ОПЕК, увеличение предложения среднесернистой и высокосернистой нефти средней плотности, в том числе поставок с Ближнего Востока, оказало давление на цены в регионе. Кроме того, рост экспорта нефти через порт Джейхан и сохраняющийся слабый спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов усилили конкуренцию между высокосернистыми марками нефти.

Что касается динамики суточной добычи нефти в Азербайджане, в первом квартале этого года средний показатель составил 454 тысячи баррелей, во втором квартале - 456 тысяч баррелей, а в третьем квартале - 450 тысяч баррелей.

Для сравнения отметим, что в 2025 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составляла 461 тысячу баррелей. В первом квартале прошлого года этот показатель достигал 466 тысяч баррелей, во втором квартале - 461 тысячи баррелей, в третьем квартале - 459 тысяч баррелей, а в четвертом квартале - 458 тысяч баррелей.