В Азербайджане увеличилась скорость обращения маната

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец сентября 2026 года скорость обращения национальной валюты Азербайджана — маната — составила 3,02 пункта.

Согласно подсчётам Trend, проведённым на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель увеличился на 0,06 пункта, или на 2,03 процента, по сравнению с концом августа 2026 года, однако снизился на 0,39 пункта, или на 11,4 процента по сравнению с концом сентября 2025 года.

Так, по состоянию на конец августа 2026 года, скорость обращения маната составляла 2,96 пункта, а на конец сентября 2025 года — 3,41 пункта.

Согласно статистическим данным ЦБА, с начала 2026 года скорость обращения маната колебалась в диапазоне от 2,83 до 3,02 пункта. По состоянию на конец января, этот показатель составлял 2,84 пункта, на конец февраля — 2,83 пункта, на конец марта — 2,97 пункта, на конец апреля — 2,96 пункта, на конец мая — 2,96 пункта, на конец июня — 3,02 пункта, на конец июля — 3,00 пункта, а на конец августа — 2,96 пункта.

Согласно имеющимся данным, изменения скорости обращения маната наблюдались и в течение 2025 года. По состоянию на конец января, показатель составлял 3,26 пункта. В феврале он равнялся 3,23 пункта, в марте — 3,36 пункта, в апреле — 3,33 пункта, в мае — 3,36 пункта, в июне — 3,37 пункта, в июле — 3,39 пункта, в августе — 3,38 пункта, в сентябре — 3,41 пункта, в октябре — 3,45 пункта, в ноябре — 3,38 пункта, а в декабре — 3,20 пункта.

Согласно годовым данным, скорость обращения маната составляла 6,26 пункта по итогам 2015 года, 5,20 пункта в 2016 году, 5,63 пункта в 2017 году, 5,45 пункта в 2018 году, 4,48 пункта в 2019 году, 3,57 пункта в 2020 году, 3,89 пункта в 2021 году, 4,53 пункта в 2022 году, 3,48 пункта в 2023 году и 3,45 пункта в 2024 году.

Отметим, что, согласно статистике ЦБА, за последние 17 лет минимальное значение скорости обращения маната было зафиксировано по итогам января 2015 года и составило 2,68 пункта. Максимального значения этот показатель достиг в 2005 году, составив 15,72 пункта.