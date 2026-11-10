Аэропорт Навои: новые воздушные ворота Узбекистана между Азией и Европой

БАКУ /Trend/ - Узбекистан активизирует усилия по превращению международного аэропорта Навои в региональный грузовой авиационный хаб, что позволит стране привлечь новые грузовые потоки и расширить географию транспортных связей.

В последние годы рынок авиагрузоперевозок страны демонстрирует значительный рост. В период с 2019 по 2024 год объем перевозок увеличился на 182%, а в 2025 году аэропорты Узбекистана обработали около 98 000 тонн грузов. В первом полугодии 2026 года этот показатель вырос еще на 33%, согласно данным министерства транспорта.

Правительство намерено увеличить ежегодный объем авиагрузоперевозок в стране до 300 000 тонн к 2036 году. Одним из проектов, призванных содействовать достижению этой цели, является развитие международного аэропорта Навои, который позиционируется как мультимодальный логистический центр, объединяющий воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки.

На изменение подходов Узбекистана к развитию транспортной отрасли также влияет трансформация мировой торговли. Выступая 5 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что «транспортные маршруты меняются, формируются новые цепочки поставок, появляются современные технологические платформы, а искусственный интеллект внедряется в различные отрасли».

Аэропорт Навои занимает центральное место в стратегии развития грузовых перевозок

Проект модернизации аэропорта Навои стал одним из ключевых направлений государственной политики по развитию транспортной инфраструктуры страны.

Постановлением Президента от 9 февраля 2026 года для аэропорта были установлены конкретные целевые показатели на период до 2030 года. В их числе — увеличение количества авиарейсов до 7 000 в год, пассажиропотока - до 150 000 человек и объема грузоперевозок - до 45 000 тонн. Документ также предусматривает расширение управленческой самостоятельности аэропорта, предоставляя ему возможность напрямую вести переговоры с отечественными и зарубежными авиакомпаниями по вопросам грузовых перевозок, транзита и технических посадок.

Программа развития предусматривает модернизацию действующей грузовой инфраструктуры, расширение мощностей по хранению авиатоплива и внедрение дополнительных авиационных услуг. Кроме того, к концу 2028 года планируется создать центр технического обслуживания, ремонта и покраски воздушных судов.

Мирзиёев также подчеркивал важность интеграции традиционной транспортной инфраструктуры с современными технологическими системами.

«Для закрепления этой растущей тенденции нам необходима качественно новая взаимосвязанность. Речь идет не только об объединении традиционных транспортных, логистических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой, платежной и промышленной инфраструктуры», — заявил он на том же форуме.

Постановление предусматривает строительство дополнительного грузового терминала площадью 16 000 квадратных метров при условии полного использования существующих мощностей и наличия соответствующего спроса. На данном этапе приоритетом для аэропорта становится привлечение новых партнеров и увеличение объемов перевозок за счет более эффективного использования существующей инфраструктуры.

В аэропорту Навои уже имеется значительная инфраструктура для обработки грузов. Согласно официальному сайту аэропорта, его терминал способен обрабатывать до 100 000 тонн грузов в год, а площадь складского комплекса составляет 16 800 квадратных метров. Также предусмотрены мощности для обработки скоропортящихся, замороженных грузов, опасных грузов, ценных грузов, а также мультимодальные услуги, объединяющие воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки.

По опубликованной аэропортом статистике, в 2025 году его терминал обработал около 8 791 тонны грузов, включая погруженные, выгруженные и транзитные отправления. Это примерно 9% от заявленной годовой пропускной способности. Хотя эти показатели свидетельствуют о значительном потенциале для роста, они также указывают на то, что приоритетной задачей аэропорта Навои станет привлечение стабильных грузопотоков и клиентов, которые смогут более полно использовать существующую инфраструктуру.

Международное партнерство призвано привлечь новые грузопотоки

Привлечение международных авиакомпаний и логистических компаний является одним из центральных направлений стратегии развития аэропортаНавои.

11 апреля 2026 года грузовой самолет авиакомпании CMA CGM Air Cargo совершил техническую посадку в международном аэропорту Навои во время рейса по маршруту Гонконг — Париж. Это событие было представлено как часть усилий по укреплению роли аэропорта в международных грузовых перевозках. Также сообщалось о планах запустить 11 еженедельных рейсов по маршрутам Гонконг — Навои — Париж и Гонконг — Навои — Брюссель. При этом запуск указанных рейсов пока остается на стадии планирования.

Важную роль в привлечении новых грузовых потоков также отводится сотрудничеству с гонконгской компанией Harvest Epoch Strategik Investment Limited. В сентябре 2026 года аэропорт и компания заключили соглашение о стратегическом альянсе, предусматривающее поэтапную реализацию совместных инициатив.

В рамках этой дорожной карты партнеры готовят инфраструктуру наземного обслуживания воздушных судов, системы заправки, складские мощности и таможенные процедуры. Первые тестовые грузовые рейсы планируется начать в декабре 2026 года. Сотрудничество направлено на привлечение авиакомпаний, компаний электронной коммерции и логистических операторов. Общая цель — увеличить ежегодный объем грузооборота аэропорта до 45 000 тонн к 2030 году.

Сотрудничество с международными операторами может способствовать не только увеличению транзитных перевозок, но и расширению номенклатуры обрабатываемых грузов. В частности, растущий спрос на доставку товаров электронной коммерции, экспресс-перевозки и транспортировку грузов с особыми условиями хранения создает дополнительные возможности для диверсификации грузопотоков через аэропорт Навои.

Конкурентоспособность таможенной и мультимодальной инфраструктуры может повыситься

Для закрепления позиций аэропорта Навои в качестве регионального грузового хаба важны не только имеющиеся инфраструктурные мощности, но и условия обслуживания грузов. В частности, при выборе аэропорта авиакомпании и логистические операторы будут учитывать эффективность таможенного оформления, операционные расходы, надежность обслуживания и возможности дальнейшей доставки грузов.

В октябре 2026 года в международном аэропорту Навои была открыта свободная таможенная зона Porto-Franco. В рамках соответствующего режима товары могут ввозиться на территорию зоны и храниться без немедленной уплаты таможенных платежей. Также допускается проведение операций по переработке, импорту, экспорту и транзиту в соответствии с применимым таможенным законодательством.

Эта инициатива призвана повысить привлекательность аэропорта для международных логистических операторов, предоставляя им дополнительные возможности для хранения и обработки грузов.

Аэропорт располагает возможностями для интеграции авиаперевозок с железнодорожными и автомобильными маршрутами. Для не имеющего выхода к морю Узбекистана развитие такой мультимодальной логистики имеет особое значение, поскольку позволяет расширять доступ к международным рынкам и снижать зависимость от ограниченного числа транспортных коридоров.

Мирзиёев неоднократно подчеркивал важность развития взаимосвязанности за пределами традиционных транспортных коридоров. На Петербургском международном экономическом форуме в июне он призвал к интеграции транспортной, логистической, цифровой, платежной и промышленной инфраструктуры. Такой подход имеет непосредственное значение для планов аэропорта Навои, поскольку долгосрочный потенциал аэропорта зависит и от эффективности передачи грузов на другие виды транспорта.

Сможет ли аэропорт Навои конкурировать за региональные грузопотоки?

Аэропорт Навои обладает рядом конкурентных преимуществ: выгодным географическим положением между рынками Азии и Европы, действующей инфраструктурой для обработки грузов и возможностями организации мультимодальных перевозок. Вместе с тем наличие этих преимуществ само по себе не гарантирует привлечения регулярных грузовых рейсов и перехода международных логистических операторов на использование аэропорта вместо других региональных узлов.

Одной из ключевых задач для аэропорта остается привлечение стабильных грузопотоков. При выборе логистических узлов авиакомпании оценивают целый ряд факторов, включая спрос на конкретных направлениях, частоту рейсов, стоимость топлива и наземного обслуживания, продолжительность таможенного оформления, а также доступность дальнейших транспортных маршрутов.

Разница между фактическим объемом грузооборота аэропорта Навои в 2025 году и его заявленной пропускной способностью указывает на значительный потенциал для увеличения перевозок. Однако реализация этого потенциала будет зависеть от способности аэропорта привлечь постоянных партнеров и грузоотправителей, предложить конкурентоспособные условия обслуживания и обеспечить надежную обработку и своевременную доставку грузов.

Еще один важный аспект - необходимость сформировать четкую специализацию в рамках авиационной системы Узбекистана. Ташкент остается главными воздушными воротами страны, тогда как аэропорт Навои может сосредоточиться на грузовых операциях, техническом обслуживании воздушных судов и отдельных дальнемагистральных грузовых маршрутах. Развитие взаимодополняющих функций позволит избежать дублирования и повысить эффективность использования инфраструктуры по всей стране.

Рост электронной коммерции и спроса на ускоренную доставку открывают дополнительные перспективы для развития грузовых авиаперевозок через аэропорт Навои. Вместе с тем для формирования стабильных грузопотоков аэропорту потребуется наладить долгосрочное сотрудничество с авиаперевозчиками, логистическими операторами и крупными грузоотправителями, обеспечив практическую реализацию заявленных инициатив.

Авиаперевозки как еще одна опора логистической стратегии Узбекистана

Усилия Узбекистана по развитию аэропорта Навои отражают более широкую стратегическую задачу - укрепление позиций страны в международной транспортной и логистической системе. Узбекистан развивает сразу несколько видов перевозок, включая железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт, стремясь диверсифицировать торговые маршруты и улучшить доступ к мировым рынкам.

Форум TransLogistica Uzbekistan 2026, запланированный на 10-12 ноября, предоставляет участникам отрасли возможность обсудить развитие транспортной инфраструктуры, логистических услуг и международного сотрудничества.

Для аэропорта Навои следующим критерием успеха станет объем грузов, которые он сможет привлечь и обработать. Достижение установленной правительством цели в 45 000 тонн ежегодно к 2030 году потребует существенного увеличения по сравнению с показателем грузооборота за 2025 год.

Таким образом, ключевым показателем успешности проекта станет способность аэропорта перейти от инфраструктурной подготовки к формированию устойчивых международных грузопотоков и регулярного авиасообщения.