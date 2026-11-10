В Филармонии состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 8 Ноября - День Победы вошел золотыми буквами в героическую летопись азербайджанского народа, став символом национальной гордости, единства и исторической Победы. Эта знаменательная дата навсегда останется в памяти народа как символ любви к Родине, силы воли и решимости.

С целью передать посредством музыки дух и торжественность Дня Победы в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся праздничный концерт с участием Государственного оркестра народных музыкальных инструментов под руководством главного дирижера Мустафы Ашурова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

В концерте в качестве солистов выступили заслуженный артист Азербайджана Хайям Мамедов (кяманча), Нурлана Абдуллаева, Вяфа Везирова, Нурлан Азизбейли, Рявана Гурбанова, Гюнель Гаджиева, Идрис Тагиев (балабан) и Авазхан Азизов.

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов и народные песни, продемонстрировавшие богатство, самобытность и художественную силу национальной музыки.

Дух Победы, национальная гордость и любовь к Родине, выраженные языком музыки, вновь нашли отклик в сердцах зрителей. Радость Победы, светлая память о героях и единство народа придали этому знаменательному дню особый смысл и эмоциональную глубину.

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