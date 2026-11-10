Тюркский инвестфонд провел первую финансовую операцию в Турции

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд (ТИФ) провел первую финансовую операцию в Турции, одном из государств-учредителей Фонда, присоединившись к международному синдицированному кредиту, предоставленному банку Şekerbank T.A.Ş.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

Тюркский инвестиционный фонд обязался выделить 10 миллионов долларов США в рамках пятилетнего финансирования общим объемом 170 миллионов долларов США, организованного Нидерландским банком развития предпринимательства (FMO).

Средства предназначены для расширения доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий, работающих в сельской местности, поддержки женщин-предпринимателей, а также развития устойчивого сельского хозяйства и зеленых инвестиций.

Участие Фонда является частью пятилетней кредитной линии с приоритетным правом требования, организованной FMO для поддержки деятельности Şekerbank в сфере инклюзивного и устойчивого банковского обслуживания.

Синдикат объединяет семь международных финансовых институтов развития и инвесторов, ориентированных на достижение положительного социального и экологического эффекта. Помимо Тюркского инвестиционного фонда, в него входят FMO, Proparco - подразделение Группы Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на финансировании частного сектора, Австрийский банк развития (Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeEB), Финский фонд промышленного сотрудничества (Finnfund), Микрофинансовый фонд BlueOrchard (BOMF) и responsAbility Investments AG.

Банк Şekerbank был основан в 1953 году в Эскишехире на средства, накопленные фермерами - участниками кооперативов по выращиванию сахарной свеклы. Головной офис банка находится в Стамбуле, а его акции торгуются на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul). Банк располагает сетью из 239 отделений в 68 провинциях Турции.

Привлеченные средства Şekerbank направит на кредитование микро-, малых и средних предприятий, работающих в сельской местности, занимающихся трансграничной торговлей и оказанием услуг, а также принадлежащих женщинам или возглавляемых ими.

Кроме того, финансирование будет направлено на реализацию инвестиционных проектов в сфере устойчивого сельского хозяйства и зеленого перехода.

Генеральный директор Тюркского инвестиционного фонда Рамиль Бабаев отметил, что участие в данном финансировании стало первой сделкой Фонда в Турции.

"Мы рады сотрудничеству с банком Şekerbank. Его 73-летний опыт работы в банковском секторе и широкая клиентская база среди микро-, малых и средних предприятий в сельской местности создают прочную основу для нашего партнерства.

Наше участие объединяет два ключевых направления деятельности Фонда: развитие частного сектора за счет расширения доступа к финансовым услугам и региональную экономическую интеграцию. Средства ТИФ предназначены для клиентов Şekerbank, которые занимаются трансграничной торговлей, оказывают услуги, расширяют свой бизнес или создают совместные предприятия с партнерами из государств-членов Фонда.

Мы благодарим Şekerbank за приверженность этим общим целям, а FMO - за формирование данного синдиката", - заявил он.

Отметим, что ТИФ - первый международный финансовый институт, совместно учрежденный тюркскими государствами для укрепления экономического сотрудничества, расширения внутрирегиональной торговли и поддержки устойчивого развития тюркского мира.

Фонд создан по решению Совета глав государств Организации тюркских государств. Он финансирует проекты в приоритетных сферах, включая развитие микро-, малых и средних предприятий, расширение доступа к финансовым услугам, создание физической и цифровой инфраструктуры, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство, транспорт и логистику, а также трансграничную торговлю.

Для реализации своих задач Фонд активно использует механизмы софинансирования и совместного инвестирования с ведущими многосторонними банками развития и институтами финансирования развития.