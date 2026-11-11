Саммит глав государств-членов ОЭС пройдет в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 3–4 декабря в Тегеране.

Согласно данным информационного портала Первого вице-президента Ирана, об этом заявил Первый вице-президент Мохаммад Реза Ариф в среду на заседании Кабмина в Тегеране.

«С целью проведения заседания глав государств-членов ОЭС на надлежащем уровне начато осуществление необходимых работ, и все министры должны оказывать необходимое содействие оргкомитету указанного саммита», — отметил он.

Мохаммад Реза Ариф подчеркнул, что этот саммит создаст ценные возможности для стран-участниц ОЭС и поспособствует развитию регионального сотрудничества.

Он добавил, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках визита в Турцию с целью участия в саммите 31-й Конференции ООН по изменению климата заявит о принципиальной позиции страны относительно охраны окружающей среды. Иран всегда принимал активное участие в охране окружающей среды.