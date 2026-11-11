Узбекистан намерен довести долю ВИЭ в генерации электроэнергии до 54 процентов к 2030 году

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен довести долю электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 54 процентов в течение ближайших четырех лет.

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция) 11 ноября.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Мирзиёев отметил, что страна последовательно формирует новую модель развития, основанную на рациональном использовании природных ресурсов и внедрении зеленых технологий.

По его словам, Узбекистан досрочно выполнил прежнюю цель по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35 процентов. Теперь страна поставила задачу довести сокращение этого показателя до 50 процентов к 2035 году.

Президент подчеркнул, что увеличение объемов зеленой генерации необходимо для обеспечения баланса между экономическим развитием и сохранением окружающей среды.

Отдельное внимание в выступлении было уделено рациональному использованию водных ресурсов. За последние десять лет водоемкость экономики Узбекистана сократилась почти вдвое, а объем водозабора уменьшился на одну пятую. Внедрение водосберегающих технологий уже охватило более 60 процентов орошаемых земель.

С 2027 года Узбекистан примет председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА). Мирзиёев заявил, что страна намерена на высоком уровне выполнить эту ответственную миссию, уделив особое внимание вопросам управления трансграничными бассейнами.

В рамках восстановления земель площадь лесонасаждений в стране была увеличена на 6 миллионов гектаров. При этом треть новых насаждений приходится на Приаралье.

Кроме того, Узбекистан реализует Стратегию обращения с отходами, в рамках которой объем инвестиций превышает 3 миллиарда долларов.

Мирзиёев также назвал экологическое воспитание молодежи одним из приоритетов государственной политики. По его словам, формирование бережного отношения к природе начинается в семье, махалле и школе, где детей с раннего возраста учат экономить воду, ухаживать за деревьями и поддерживать чистоту окружающего пространства.

Президент отметил, что каждый пятый житель страны является школьником или студентом. Благодаря системному подходу к 2050 году три четверти населения Узбекистана должны получить природоцентричное образование.

Таким образом, экологическая политика страны охватывает не только развитие возобновляемой энергетики и сокращение выбросов, но и водосбережение, восстановление земель, управление отходами и экологическое образование.